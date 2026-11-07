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Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 21:16

Grupo armado toma de rehén a guardia durante intento de asalto a vivienda en Villarrica

Seis agentes de policía en uniformes conversan y observan en el jardín frente a una casa de ladrillos durante un operativo.
Agentes de la Policía Nacional intervinieron en un intento de asalto en la vivienda de Emmanuel Friedmann en Villarrica.

Unos cinco hombres encapuchados y armados irrumpieron en la propiedad de un empresario, en el barrio Ybaroty, donde golpearon y maniataron al guardia de seguridad para intentar ingresar a la vivienda.

Por Siro Benítez
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Un grupo de hombres armados protagonizó un intento de asalto con toma de rehén durante la madrugada de este sábado en la vivienda del empresario Emmanuel Friedmann, ubicada en el barrio Ybaroty de Villarrica, departamento de Guairá. Los delincuentes sorprendieron al guardia de seguridad, lo golpearon y maniataron con precintas, mientras intentaban ingresar a la residencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 del viernes 6 de noviembre, sobre las calles Angostura casi bulevar Río Apa, en el domicilio de Emmanuel Friedmann Sosa, de 49 años. La víctima fue identificada como Porfirio Villalba Acosta, de 70 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de la propiedad.

Lea más: Tras tiroteo en Guairá, detienen al principal sospechoso del asesinato en Eusebio Ayala

Según el informe de la Comisaría 5.ª de Ybaroty, el trabajador realizaba su recorrido habitual por la parte trasera del inmueble, cuando fue interceptado por aproximadamente cinco hombres vestidos con ropas oscuras, pasamontañas y capuchas. Los desconocidos portaban armas largas y cortas, lo redujeron a golpes y lo arrojaron al suelo para inmovilizarlo con precintas.

Agentes policiales en uniforme revisan un paquete en un área verde, mientras uno observa a otro con gorra policial.
Un grupo de agentes policiales investiga un intento de asalto en la vivienda del empresario Emmanuel Friedmann en Villarrica.

Posteriormente, los asaltantes trasladaron al guardia hacia la vivienda y lo interrogaron sobre cómo ingresar al interior. Mientras lo mantenían retenido, intentaron acceder a la casa por distintos sectores del inmueble. Durante el ataque, también le despojaron de su arma de fuego, una pistola Jericho 941F, calibre 9 milímetros.

El propietario relató que esa noche se encontraba descansando junto a su esposa cuando comenzó a escuchar ruidos extraños en las puertas y ventanas. Al revisar la situación, encontró las aberturas entreabiertas y destornilladores de gran tamaño colocados en una de las ventanas, lo que le hizo sospechar que personas desconocidas estaban intentando ingresar.

Friedmann señaló que, días antes, sus guardias privados ya le habían advertido sobre vehículos de color bordó que circulaban por las inmediaciones de la propiedad y cuyos ocupantes aparentemente tomaban fotografías de la vivienda. Según manifestó, la situación le había llamado la atención, aunque inicialmente no pudo determinar quiénes eran esas personas ni cuál era su propósito.

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Al percatarse de que había intrusos dentro del predio, el propietario y su esposa se refugiaron en una habitación del segundo piso y comenzaron a pedir auxilio. También intentó comunicarse con el guardia, quien llegó a atender el teléfono, pero durante la conversación escuchó voces de otras personas y comprendió que el trabajador estaba siendo retenido.

Tres hombres, uno con gorra camuflada y linterna, otro con bigote, y un policía con chaleco, registran el área en la oscuridad.
Tres hombres armados intentaron asaltar la vivienda de Emmanuel Friedmann en Villarrica durante la madrugada.

El dueño de casa manifestó que incluso tomó su propia arma de fuego ante el temor de que los desconocidos consiguieran ingresar a la residencia. Finalmente, logró comunicarse con la Policía Nacional y solicitar asistencia, mientras permanecía encerrado junto a su esposa.

Efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y, al ingresar al predio, encontraron al guardia en una caseta de seguridad, con las manos atadas con precintas y heridas en la cabeza. Los agentes procedieron a liberarlo y constataron que presentaba lesiones y sangrado producto de la agresión.

La llegada de los uniformados habría frustrado el ingreso de los delincuentes a la vivienda. Al no conseguir acceder al interior, los hombres huyeron por el portón trasero de la propiedad, que fue encontrado violentado y abierto por los intervinientes. No se reportaron personas detenidas hasta el momento.

Los agentes realizaron un recorrido por la propiedad, que conecta la parte delantera con la trasera a lo largo de aproximadamente 200 metros. Posteriormente, también llegaron efectivos de Investigación de Delitos y Criminalística para los trabajos técnicos.

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Personal de Criminalística realizó el levantamiento de evidencias y la búsqueda de posibles huellas dactilares, mientras que los investigadores comenzaron a reunir información para identificar a los autores.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y se inició una investigación por supuesto hecho de robo agravado.

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