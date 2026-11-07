La incertidumbre laboral tras el colapso de Ueno Bank activó una ola de solidaridad

Sin trabajo, sin salario, sin indemnización por despido ni expectativa de aguinaldo, y en muchos casos con dinero retenido en la entidad bancaria intervenida, los trabajadores de Ueno Bank y de las demás empresas vinculadas al grupo Vázquez están en la completa nebulosa. En las redes sociales, la solidaridad se hizo presente.

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En la página del Grupo Vázquez, se detalla que el conglomerado tiene “más de 20 empresas, más de 5.500 colaboradores y una facturación diaria superior al millón de dólares”.

Caída de Ueno Bank y empresas vinculadas afectó a 6.000 trabajadores

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), al momento de la debacle este grupo empresarial empleaba a más de 6.000 trabajadores.

“Aguanta, ya falta poco para el aguinaldo”, decía una esquela encontrada en el allanamiento a la empresa ITTI, una expectativa que ahora quedó en la nada.

Así como la persona que hizo esta esquela, cientos de trabajadores de esta y otras firmas vinculadas al grupo Vázquez -cuyo principal representante está hoy con prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú- no saben qué pasará ahora que se quedaron sin trabajo.

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Entre las principales preocupaciones de los trabajadores figuran el pago de las liquidaciones finales, las indemnizaciones y la verificación de los aportes previsionales.

Como primera medida, los afectados recurrieron al Ministerio del Trabajo cuya titular, Mónica Recalde, se comprometió a brindar la asistencia necesaria para resguardar sus derechos laborales.

Resguardar los derechos de los trabajadores de Ueno Bank y del Grupo Vázquez

La titular de la cartera laboral anunció inspecciones de oficio en todas las empresas vinculadas y advirtió que si no presentan los balances y estados financieros requeridos, el Ministerio rechazará las suspensiones temporales y exigirá el pago directo de las liquidaciones.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a Ueno Bank.

Asimismo, se acordó coordinar acciones con el Instituto de Previsión Social (IPS) para dar continuidad a la atención médica de los trabajadores, con especial atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad, debido a su estado de salud que requieren atención prioritaria.

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La ministra Recalde señaló que el Ministerio de Trabajo mantendrá abiertas las mesas de diálogo y los canales de atención con los trabajadores de las empresas involucradas, y continuará impulsando las gestiones necesarias ante las instituciones competentes para acompañar y proteger sus derechos.

Alianza solidaria: la iniciativa empresarial en auxilio de los afectados

En medio de la zozobra por la situación referida, la solidaridad que caracteriza a los paraguayos se hace sentir y en las redes sociales, se puede ver a diario que muchos empresarios, sobre todo pequeños y medianos, han decidido abrir las puertas de sus empresas a los trabajadores afectados por la crisis.

En común, todos destacan la difícil situación que atraviesa nuestro país y expresan su solidaridad con los trabajadores afectados que hoy enfrentan momentos de incertidumbre.

“Sabemos que detrás de cada profesional hay talento, experiencia, esfuerzo y una historia de superación. ¡No están solo!”, dice por ejemplo Tiendas Maquicenter, en su publicación.

Acto seguido, comunican su decisión de abrir las puertas de sus empresas a nuevos colaboradores e instan a los afectados a remitir sus currículos y/o contactar vía telefónica para las entrevistas correspondientes.

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La convocatoria es variada: y entre las empresas que decidieron aportar su granito de arena para alivianar la acuciante situación de los excolaboradores ahora desempleados, podemos ver iniciativas de reconocidas firmas del ámbito comercial, administrativo, gastronómico y de turismo.

Flexibilidad de pago y asistencia a manifestantes y policías

Otras firmas se ofrecieron a promocionar productos de los emprendedores afectados por la situación y también a colaborar para la visibilidad de sus marcas.

En mismo tenor, desde el gimnasio Natura & Spa instan a los clientes a seguir concurriendo con normalidad a sus instalaciones, aunque no estén al día.

Otra muestra de solidaridad la dio el equipo del céntrico local nocturno Citadino, que además de la convocatoria a nuevos colaboradores, también se involucró personalmente “en el frente de batalla”.

Para el efecto, los trabajadores de este local hicieron un alto a sus actividades para acercar agua y frutas a los manifestantes y también a los agentes policiales que se ocuparon de la tarea de seguridad en el microcentro de Asunción, donde tienen dos locales.

En la misma tesitura, la pizzería Saturno también se hizo presente en la zona céntrica de nuestra capital y distribuyó pizzas a los manifestantes.

Otras empresas, publicaciones mediante, comunicaron su decisión de ser flexibles en el cobro de los compromisos de aquellos clientes que han sido afectados por la crisis generada por Ueno Bank, y ofrecen la extensión de plazo para que puedan ponerse al día con sus cuotas.