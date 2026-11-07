La matemática del IPS vs. el bolsillo del enfermo: defienden el 90% de stock

Las largas filas, los estantes vacíos y las recetas compradas de bolsillo contrastan con los números del Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo de Derlis León, como presidente del Consejo de Administración. En medio de los recurrentes reclamos de los asegurados por la falta de medicamentos e insumos, desde la Dirección de Abastecimiento y Logística del seguro social, defienden la gestión realizada asegurando que el stock actual de medicamentos en farmacias ronda el 90% y, que el 100% del vademécum institucional está en un proceso licitatorio.

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En una entrevista exclusiva a ABC Color, Evelyn Alviso, jefa del Departamento de Administración y Logística aseguró que la institución logró un “equilibrio administrativo” y una cobertura contractual del 94%. No obstante, la promesa de regularidad choca de frente con la realidad diaria que sufren los pacientes en las farmacias del ente.

El “equilibrio administrativo” según la Dirección de Logística del IPS

Al ser consultada sobre las constantes denuncias de faltantes que colapsan los servicios, la directora de Logística intentó calmar las aguas apelando a indicadores porcentuales y a la herencia de una disponibilidad presupuestaria históricamente insuficiente.

Según Alviso, la actual administración lleva aproximadamente unos ocho meses al frente de la dependencia junto a la ingeniería Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística, periodo en el cual —según sostiene— se logró enderezar el rumbo operativo.

“Nosotros podemos asegurar que logramos un equilibrio administrativo con una alta cobertura contractual del 94% de disponibilidad en cuanto a contratos”, afirmó Alviso durante la entrevista.

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La funcionaria fundamentó este argumento explicando que a principios de septiembre se gestionó y autorizó por el Equipo Económico Nacional un adelanto presupuestario correspondiente al año 2027. A criterio del IPS, los presupuestos anuales ordinarios destinados a fármacos e insumos siempre se quedan cortos frente a la demanda real de la población asegurada, motivo por el cual se ven obligados a maniobrar financieramente de esta manera.

En la misma línea, Alviso destacó el volumen de las órdenes emitidas como prueba de dinamismo: “Desde septiembre hasta la fecha hemos emitido 1.500 órdenes de entrega por valor de US$ 75 millones”, detalló, insistiendo en que el ingreso de fármacos es constante aunque condicionado por las entregas parciales de los proveedores.

La letra chica de los porcentajes: lo que toca comprar a la salida del IPS

Al ser interpelada sobre qué se encuentra realmente un ciudadano al llegar a la ventanilla de cualquier farmacia del IPS, Alviso detalló que, si bien la cobertura contractual se mantiene en un 94%, el stock real en las farmacias ronda el 90% del vademécum institucional —el cual abarca un universo de 506 medicamentos—. No obstante, este margen del 10% o la falta puntual de fármacos específicos genera un impacto devastador en los pacientes.

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Al respecto, Alviso reconoció abiertamente que el abastecimiento dista de ser lineal: “El ingreso de los medicamentos y de los insumos es permanente, es dinámico, pero tenemos que reconocer que es fluctuante el abastecimiento en las farmacias debido a las entregas parciales que se realizan”.

Ante cuestionamientos sobre medicamentos esenciales y de alta rotación —poniendo como ejemplo el diclofenac o losartán potásico para la presión arterial, cuyas faltas son recurrentes motivo de protesta ciudadana—, la directora sostuvo que existen remanentes y que se trabaja intensamente para mantener los stocks.

“Es fluctuante, pero sí le aseguramos al aportante que lo que logramos en estos meses es un equilibrio administrativo. Nosotros tenemos contratos para emitir las órdenes, tenemos ahora un presupuesto autorizado y estamos recibiendo de forma permanente y constante (las medicinas)”, remarcó.

Asimismo, al abordar las licitaciones en curso, mencionó llamados clave como uno que registra 32 medicamentos oncológicos, hematológicos y reumatológicos y, próximas aperturas de sobres con las cuales proyectan rozar hasta un 97% o 98% de cobertura al cierre del año fiscal, justificando que el 100% absoluto rara vez se alcanza debido a licitaciones desiertas o ítems sin oferentes.

El calvario diario de los pacientes en las farmacias del IPS

Mientras el IPS habla de un “90% de stock en farmacias” y de un “equilibrio administrativo”, en las salas de espera de las clínicas periféricas y del Hospital Central el panorama es radicalmente distinto.

Para el ciudadano, el diagnóstico de una enfermedad crónica o la necesidad de una intervención quirúrgica menor se transforma inmediatamente en una pesadilla financiera. Los asegurados denuncian que los fármacos para la presión, la diabetes, los analgésicos básicos y, de forma más alarmante, los costosos tratamientos oncológicos, brillan por su ausencia intermitente o total.

Las familias deben recurrir a actividades benéficas, préstamos usureros o la venta de bienes familiares para costear recetas, mientras el IPS afirma que por su “fluctuación de entregas parciales”, no puede garantizar las medicinas en el farmacias. Incluso en cirugías de baja complejidad, los pacientes se ven en la obligación de comprar insumos tan básicos como hilos de sutura o gasas.

A esto se suman los recurrentes frenos burocráticos y protestas de empresas proveedoras que suspenden licitaciones clave de medicamentos de alta complejidad, dejando a cientos de pacientes con enfermedades graves a la deriva.