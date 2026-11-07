Pacientes exigen soluciones urgentes a Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay

Tras la destitución de Santiago Peña vía juicio político y con la asunción de Pedro Alliana como nuevo Presidente de la República del Paraguay, organizaciones de pacientes crónicos y oncológicos exigen que los discursos oficiales se traduzcan de manera inmediata en acciones concretas que garanticen el derecho a la vida y a la salud pública en el país.

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En la mañana de este sábado, en una de sus primeras publicaciones en redes sociales, Alliana aseguró que “la salud será una de las grandes prioridades de nuestro gobierno”. El nuevo mandatario mantuvo una reunión con Isaías Fretes, titular del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), quien aseguran continuará en el cargo.

Salud pública en Paraguay: Entre promesas y la cruda realidad de los hospitales

Las expectativas de los sectores más vulnerables de la sociedad se contraponen con años de promesas incumplidas y una crisis estructural que golpea duramente a los hospitales públicos.

Las asociaciones de pacientes denuncian que la falta de previsión presupuestaria y el desabastecimiento crónico han puesto en jaque la vida de cientos de enfermos, quienes llevan meses aguardando medicamentos de alto costo e insumos básicos para sus tratamientos.

¡La salud será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno!



Inicié mi jornada recibiendo al ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, con quien conversamos sobre las necesidades más urgentes de la salud pública, especialmente la compra y el abastecimiento de medicamentos en… pic.twitter.com/h2YLhwB6I4 — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 7, 2026

Sobre esta realidad, Lourdes Morales, presidenta de la Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, expresó a ABC con firmeza la postura de su sector ante los recientes discursos políticos: “Realmente nosotros abrigamos las esperanzas de que algo va a cambiar y que nos van a escuchar”.

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Sin embargo, el escepticismo persiste debido a los antecedentes de recortes presupuestarios que afectaron gravemente la atención médica. “Hoy con todo lo que se publicó, vemos para dónde se fue nuestro dinero. Nosotros desde el inicio veníamos denunciando, que dinero hay, solamente que hay que administrar mejor, hoy nos confirma los hechos que el dinero realmente se fue para otro lado”, sentenció Morales.

Desabastecimiento de medicamentos oncológicos: un drama histórico

Por su parte, el sector de pacientes con cáncer ha alzado la voz con la misma intensidad. Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), presidida por Juana Moreno, se recordó al Ejecutivo que las necesidades en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) no admiten más demoras ni excusas presupuestarias.

“Necesitamos que nunca más la falta de disponibilidad presupuestaria sea una excusa para que falten medicamentos, insumos y recursos esenciales para los tratamientos. Los pacientes oncológicos no pueden seguir esperando, ni las asociaciones y las familias pueden continuar supliendo las necesidades que el Estado tiene la obligación de atender”, expresó Moreno.

Asimismo, desde Apacfa se enfatizó que los meses venideros de gestión de Pedro Alliana como presidente de Paraguay, deben marcar un punto de inflexión definitivo: “Señor Presidente, los pacientes no necesitan más promesas. Necesitan respuestas, decisiones y hechos. La salud no puede seguir esperando”, dice un pronunciamiento dado a conocer por la Asociación.

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Los pacientes recuerdan que las falencias no se limitan a la escasez de fármacos específicos para patologías complejas como la esclerosis múltiple o el cáncer, sino que abarcan también la falta de reactivos e insumos básicos para diagnósticos precisos en los laboratorios públicos.

Desde la perspectiva de los afectados, la compra de medicamentos por vías alternativas —como el sistema de Fonares u otros mecanismos burocráticos— debe ser analizada y adaptada a la realidad de las enfermedades crónicas, las cuales no admiten interrupciones ni entregas fraccionadas o “a puchitos”.