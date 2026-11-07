Papa León XIV designa a Pierre Jubinville como nuevo obispo de San Lorenzo

El papa León XIV designó a monseñor Pierre Jubinville, de la Congregación del Espíritu Santo (C.S.Sp.), como nuevo obispo de la Diócesis de San Lorenzo, en reemplazo de Mons. Joaquín Hermes Robledo Romero, cuya renuncia al gobierno pastoral fue aceptada este sábado 7 de noviembre, según informó la Nunciatura Apostólica en Paraguay.

La decisión del Santo Padre León XIV fue comunicada por la Nunciatura Apostólica a las 08:00 de Paraguay -12:00 de Roma-, conforme a lo establecido en el canon 401, inciso 1, del Código de Derecho Canónico. La disposición pone fin al mandato pastoral de Mons. Robledo, quien había presentado su renuncia luego de cumplir 75 años, el 26 de setiembre de 2025.

El nuevo pastor de la diócesis sanlorenzana se desempeñaba hasta ahora como obispo de San Pedro, en el departamento de San Pedro, donde tenía su sede episcopal en la Catedral de San Pedro Apóstol. Asimismo, ejerce la presidencia de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

En tanto, Mons. Joaquín Robledo continuará al frente de la Diócesis de San Lorenzo en calidad de administrador apostólico (sede vacante), hasta que su sucesor tome posesión de la sede episcopal, conforme al comunicado de la Nunciatura Apostólica.

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Durante su gestión, Robledo se caracterizó por su vocación de servicio y su acompañamiento a los sectores más vulnerables. A través de sus mensajes pastorales, alentó a los fieles y a la ciudadanía a trabajar por una sociedad más justa, con mayor compromiso hacia los necesitados y libre de corrupción.

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También mantuvo una postura de exhortación hacia las autoridades de turno, a quienes instó en reiteradas ocasiones a ejercer sus funciones con responsabilidad, transparencia y compromiso con la comunidad.

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Al término del comunicado, la Nunciatura Apostólica expresó su agradecimiento a Mons. Joaquín Robledo por el servicio pastoral y la dedicación brindada a la Iglesia. Asimismo, encomendó al nuevo obispo a las oraciones de los fieles y le deseó un fecundo ministerio episcopal.

Amplia jurisdicción pastoral

Con la designación, Mons. Pierre Jubinville asumirá la responsabilidad pastoral de una diócesis que comprende 23 parroquias, distribuidas en las ciudades de San Lorenzo, Ñemby, Villeta, Guarambaré, Nueva Italia, San Antonio, J. Augusto Saldívar, Ypané, Capiatá, Thomson, Ypacaraí e Itá.

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La jurisdicción eclesiástica también comprende los santuarios de Schoenstatt y de la Madre del Buen Consejo, que forman parte de la vida religiosa de la comunidad diocesana.