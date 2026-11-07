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Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 08:35

Papa León XIV nombra a nuevo obispo para Diócesis de San Lorenzo

Monseñor Pierre Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), precidió la misa del primer día del novenario en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción.
Monseñor Pierre Jubinville, nuevo obispo de San Lorenzo.

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Joaquín Robledo, y nombró como su reemplazante al obispo canadiense Pierre Jubinville, quien gobernaba la Diócesis de San Pedro.

Por ABC Color
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En un comunicado emitido este sábado, la Nunciatura Apostólica de Paraguay anunció que el papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Joaquín Hermes Robledo al puesto de obispo de la Dióceis de San Lorenzo.

En su reemplazo, el pontífice de la Iglesia Católica nombró nuevo obispo de San Lorenzo a monseñor Pierre Jubinville, quien hasta hoy era obispo de la Diócesis de San Pedro.

Monseñor Joaquín Robledo, presidió la misa del segundo día del novenario a la Virgen de los Milagros de Caacupé.
Monseñor Joaquín Robledo, obispo saliente de la Diócesis de San Lorenzo.

La Nunciatura explicó que Robledo, quien era obispo de San Lorenzo desde 2015, continuará al frente de esa diócesis como “administrador apostólico” hasta la toma de posesión canónica de su sucesor.

¿Quién es el nuevo obispo de San Lorenzo?

Su sucesor, Pierre Jubinville, de 66 años, es de nacionalidad canadiense y ha sido obispo de San Pedro desde 2013. Previamente sirvió a la Iglesia en México.

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