Papa León XIV nombra a nuevo obispo para Diócesis de San Lorenzo

En un comunicado emitido este sábado, la Nunciatura Apostólica de Paraguay anunció que el papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Joaquín Hermes Robledo al puesto de obispo de la Dióceis de San Lorenzo.

En su reemplazo, el pontífice de la Iglesia Católica nombró nuevo obispo de San Lorenzo a monseñor Pierre Jubinville, quien hasta hoy era obispo de la Diócesis de San Pedro.

La Nunciatura explicó que Robledo, quien era obispo de San Lorenzo desde 2015, continuará al frente de esa diócesis como “administrador apostólico” hasta la toma de posesión canónica de su sucesor.

¿Quién es el nuevo obispo de San Lorenzo?

Su sucesor, Pierre Jubinville, de 66 años, es de nacionalidad canadiense y ha sido obispo de San Pedro desde 2013. Previamente sirvió a la Iglesia en México.