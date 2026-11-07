PJC: fallece la mujer que había despertado en una funeraria tras declararse su muerte por error

Este viernes, se confirmó la muerte de Gregoria Aparecida Ovelar de Gadea, de 51 años, horas después de ser reingresada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Se trata de una paciente que anoche fue declarada erróneamente como fallecida tras sufrir un infarto mesentérico, pero sorpresivamente, despertó en una funeraria donde se preparaba su velorio, por lo que fue nuevamente ingresada al nosocomio.

¿Qué dijeron los intervinientes?

Desde el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, indicaron que investigarán las circunstancias del caso, entorno al certificado de defunción firmada erróneamente por la oncóloga cirujana Micheli Solís.

Por su parte, la fiscala Katia Uemura, señaló que abrió una investigación y solicitará todos los informes necesarios para el esclarecimiento del extraño caso registrado en la capital del Departamento de Amambay.