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Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 18:23

Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial

Hombre sentado detrás de barrotes, con rostro serio, camisa blanca y corbata roja, en un ambiente cerrado de prisión.
El juzgado de Garantías ordenó la prisión preventiva del expresidente de la República Santiago Peña Palacios, procesado por el escándalo financiero del caso Ueno Bank.

El expresidente de la República Santiago Peña Palacios cumplirá prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en el marco del proceso judicial que afronta por el escándalo financiero del caso Ueno Bank que culminó con su destitución del Ejecutivo. El juzgado de la causa consideró que existe peligro de fuga del exmandatario.

Por ABC Color
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del destituido expresidente de la República Santiago Peña Palacios, procesado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, por el caso Ueno Bank.

“Se debe tener la garantía de su permanencia en el país y es por eso que el juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo (Santiago Peña), quien seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial”, informó Otazú tras concluir la audiencia de imposición de medidas, en la cual el ex jefe de Estado se abstuvo de declarar.

Lea más: Ueno Bank: Para la Fiscalía, Peña se puede fugar y Carvallo, ocultar pruebas

El magistrado explicó que, para decretar la prisión preventiva del exmandatario, tuvo en cuenta que toda la información de Peña pudo haber manejado, en su calidad de mandatario, sobre la trama del caso Ueno Bank, así como informaciones referidas al crimen organizado. Es decir, también se tomó en consideración el peligro de obstrucción a la presente investigación.

Hombre con gafas y blazer oscuro observa a otros en una reunión con documentos y bandera paraguaya en el fondo.
Audiencia de imposición de medidas de Santiago Peña ante el juez de Garantías Humberto Otazú.

Con esta decisión el expresidente Santiago Peña, una vez concluida la audiencia de imposición de medidas fue trasladado desde el Palacio de Justicia de Asunción hasta el cuartel del Regimiento Escolta Presidencia, ubicado sobre la Avda. Mariscal López y Avda. General Santos.

Defensa rechaza peligros de fuga y obstrucción

El Abg. Ricardo Preda, representante legal del expresidente Santiago Peña, consideró que no se dan los presupuestos para considerar que existe peligro de fuga, tampoco el peligro de obstrucción a la investigación, con el argumento que su cliente ya no ocupa la Presidencia de la República.

Lea más: Santiago Peña se expone a 15 años de cárcel, según hechos imputados por Fiscalía

“La prisión preventiva es la medida más extrema, en cuanto a medidas cautelares. Me parece adecuado que al admitir el pedido del Ministerio Público, el juzgado haya resuelto que el lugar para el cumplimiento de la medida sea el Regimiento Escolta Presidencial”, expresó Preda al retirarse de la sede judicial.

Ricardo Preda en traje oscuro, inclinado hacia adelante, habla con dos hombres que sostienen micrófonos, rodeados de policías uniformados.
Abg. Ricardo Preda, defensor del expresidente de la República Santiago Peña.

El profesional del Derecho agregó que, una vez que sea notificado de la resolución escrita, analizará los argumentos del juez Humberto Otazú, y luego decidirá si presentan apelación en contra de la prisión preventiva dictada contra Santiago Peña.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP

Finalmente, Preda aseguró que el presente proceso penal finalizará con el sobreseimiento definitivo del ex jefe de Estado, ya que, según fundamentó, Peña no tuvo intervención alguna respecto a las operaciones de Ueno Bank y los depósitos de instituciones públicas en la entidad bancaria.

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