Santiago Peña queda preso en el Regimiento Escolta Presidencial

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del destituido expresidente de la República Santiago Peña Palacios, procesado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, por el caso Ueno Bank.

“Se debe tener la garantía de su permanencia en el país y es por eso que el juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo (Santiago Peña), quien seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial”, informó Otazú tras concluir la audiencia de imposición de medidas, en la cual el ex jefe de Estado se abstuvo de declarar.

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El magistrado explicó que, para decretar la prisión preventiva del exmandatario, tuvo en cuenta que toda la información de Peña pudo haber manejado, en su calidad de mandatario, sobre la trama del caso Ueno Bank, así como informaciones referidas al crimen organizado. Es decir, también se tomó en consideración el peligro de obstrucción a la presente investigación.

Con esta decisión el expresidente Santiago Peña, una vez concluida la audiencia de imposición de medidas fue trasladado desde el Palacio de Justicia de Asunción hasta el cuartel del Regimiento Escolta Presidencia, ubicado sobre la Avda. Mariscal López y Avda. General Santos.

Defensa rechaza peligros de fuga y obstrucción

El Abg. Ricardo Preda, representante legal del expresidente Santiago Peña, consideró que no se dan los presupuestos para considerar que existe peligro de fuga, tampoco el peligro de obstrucción a la investigación, con el argumento que su cliente ya no ocupa la Presidencia de la República.

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“La prisión preventiva es la medida más extrema, en cuanto a medidas cautelares. Me parece adecuado que al admitir el pedido del Ministerio Público, el juzgado haya resuelto que el lugar para el cumplimiento de la medida sea el Regimiento Escolta Presidencial”, expresó Preda al retirarse de la sede judicial.

El profesional del Derecho agregó que, una vez que sea notificado de la resolución escrita, analizará los argumentos del juez Humberto Otazú, y luego decidirá si presentan apelación en contra de la prisión preventiva dictada contra Santiago Peña.

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Finalmente, Preda aseguró que el presente proceso penal finalizará con el sobreseimiento definitivo del ex jefe de Estado, ya que, según fundamentó, Peña no tuvo intervención alguna respecto a las operaciones de Ueno Bank y los depósitos de instituciones públicas en la entidad bancaria.