ABC
7 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
Enfoque Económico
ABC Cardinal AM de 10:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Enfoque Económico
ABC TV de 10:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-12
Min
20º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
07 de noviembre de 2026 - 10:01

Ueno Bank: IPS garantiza pagos para el 17 de noviembre, tras reunión con Alliana

Derlis León en podio con blazer oscuro habla al micrófono, mientras Óscar Lovera escucha a la izquierda en blazer azul.
Derlis León habló sobre el pago de aguinaldos el 17 de noviembre tras reunión con el nuevo presidente de la República.Gentileza IPS

Derlis León, presidente del IPS garantizó esta mañana el pago de haberes y aguinaldo a jubilados para este 17 de noviembre, tras una reunión con Pedro Alliana, nuevo presidente de la República tras la crisis de Ueno Bank.

Por Nadia Cano
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En medio de una aguda transición política e institucional que atraviesa Paraguay tras los acontecimientos con Santiago Peña y la reciente asunción de Pedro Alliana a la presidencia de la República, el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Derlis León, se reunió de urgencia este sábado en el Palacio de Gobierno para coordinar medidas de contención económica.

Lea más: La matemática del IPS vs. el bolsillo del enfermo: defienden el 90% de stock

Como resultado del encuentro oficial, se confirmó de manera oficial que el 17 de noviembre se efectivizará el pago correspondiente a los haberes jubilatorios y el beneficio anual complementario (aguinaldo) para miles de aportantes.

La medida busca llevar calma a un sector que ha manifestado profunda preocupación e incertidumbre financiera. No obstante, el anuncio expone los coletazos operativos y la reingeniería administrativa que la previsional se ve obligada a implementar de forma acelerada tras la crisis desatada en torno a la crisis de Ueno Bank.

Jubilados del IPS: Reasignación bancaria tras el caso Ueno Bank

Uno de los puntos más críticos informados por la presidencia del IPS radica en el reordenamiento del esquema de acreditación de haberes. Del total de 90.000 jubilados que conforman el padrón de la previsional, un grupo de 32.000 beneficiarios que percibían sus recursos a través de Ueno Bank, será reubicado de manera automática en un nuevo banco.

Derlis León y Pedro Alliana en traje, rodeados de hombres en sillas doradas, conversando en un despacho decorado con bandera paraguaya.
Derlis León y Pedro Alliana se reunieron para discutir el pago de haberes y aguinaldo del IPS.

Según lo detallado por las autoridades, estos fondos serán derivados y redistribuidos en un total de ocho entidades bancarias del sistema plaza, cuyos nombres y cronogramas específicos de transferencia serán comunicados formalmente a los afectados en las próximas horas. Entre los bancos anunciados por el IPS se encuentran: GNB, Atlas, Banco Nacional de Fomento (BNF), Itaú, Sudameris, Familiar y Continental.

Para definir esta distribución, el IPS estableció como criterio principal el lugar de residencia de cada beneficiario, buscando que el banco asignado resulte accesible y facilite de forma directa el retiro de sus prestaciones.

Derlis León con blazer azul habla tras un micrófono, rodeado de hombres en trajes oscuros y banderas de Paraguay al fondo.
Se anuncia el pago de haberes en conferencia tras reunión con Pedro Alliana.

El presidente del IPS, Derlis León, resaltó tras su reunión con Alliana, que este movimiento operativo representa un desafío logístico sin precedentes para la previsional, que movilizará equipos técnicos durante todo el fin de semana para garantizar que el dinero esté disponible sin contratiempos en la fecha estipulada.

Crisis de Ueno Bank: ¿Qué debe hacer el jubilado de IPS para cobrar?

Ante la desesperación inicial y las largas filas registradas en los centros de atención, las autoridades del IPS, aclararon los pasos operativos para llevar tranquilidad a los aportantes.

  • Cero trámites presenciales obligatorios: El IPS aclaró de forma categórica que los jubilados no necesitan realizar ningún trámite previo ni gestiones burocráticas para percibir su haber de noviembre y el aguinaldo el próximo 17 de noviembre.
  • Asignación automática: La institución se encarga de realizar la migración y la apertura de cuentas de forma automática en una de las entidades financieras asociadas.
  • Cómo consultar el banco asignado: Los beneficiarios afectados pueden verificar qué entidad bancaria les fue asignada ingresando a la aplicación oficial Mi IPS o a través de los canales y la página web institucional del ente previsional.
  • Elección posterior: Una vez superada esta etapa de contingencia y garantizado el cobro del aguinaldo, los jubilados tendrán la libertad de elegir o solicitar el traslado de su cuenta a la entidad de su preferencia.

La urgencia con la que el titular del IPS gestionó las directrices económicas junto al Ejecutivo responde directamente al clima de tensión social imperante. La repentina intervención de Ueno Bank —entidad que concentraba importantes inversiones y operaciones de la previsional— dejó al descubierto las vulnerabilidades en la administración de fondos públicos de seguridad social.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: así trasladaron a Santiago Peña a la Escolta Presidencial
Ver más
02
Economía
Quién es Fernando Rivarola, el exfuncionario del BCP que puso en jaque a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Primer día de Alliana como Presidente: ¿a qué ministros de Peña mantendrá en su gabinete?
Ver más
04
Política
Abogado de Peña descarta prisión preventiva: “No se dan los presupuestos”
Ver más
05
Policiales
Ueno Bank: expresidente del BCP se entregó y quedó detenido
Ver más

Te puede interesar