Ueno Bank: IPS garantiza pagos para el 17 de noviembre, tras reunión con Alliana

En medio de una aguda transición política e institucional que atraviesa Paraguay tras los acontecimientos con Santiago Peña y la reciente asunción de Pedro Alliana a la presidencia de la República, el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Derlis León, se reunió de urgencia este sábado en el Palacio de Gobierno para coordinar medidas de contención económica.

Lea más: La matemática del IPS vs. el bolsillo del enfermo: defienden el 90% de stock

Como resultado del encuentro oficial, se confirmó de manera oficial que el 17 de noviembre se efectivizará el pago correspondiente a los haberes jubilatorios y el beneficio anual complementario (aguinaldo) para miles de aportantes.

La medida busca llevar calma a un sector que ha manifestado profunda preocupación e incertidumbre financiera. No obstante, el anuncio expone los coletazos operativos y la reingeniería administrativa que la previsional se ve obligada a implementar de forma acelerada tras la crisis desatada en torno a la crisis de Ueno Bank.

Jubilados del IPS: Reasignación bancaria tras el caso Ueno Bank

Uno de los puntos más críticos informados por la presidencia del IPS radica en el reordenamiento del esquema de acreditación de haberes. Del total de 90.000 jubilados que conforman el padrón de la previsional, un grupo de 32.000 beneficiarios que percibían sus recursos a través de Ueno Bank, será reubicado de manera automática en un nuevo banco.

Según lo detallado por las autoridades, estos fondos serán derivados y redistribuidos en un total de ocho entidades bancarias del sistema plaza, cuyos nombres y cronogramas específicos de transferencia serán comunicados formalmente a los afectados en las próximas horas. Entre los bancos anunciados por el IPS se encuentran: GNB, Atlas, Banco Nacional de Fomento (BNF), Itaú, Sudameris, Familiar y Continental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para definir esta distribución, el IPS estableció como criterio principal el lugar de residencia de cada beneficiario, buscando que el banco asignado resulte accesible y facilite de forma directa el retiro de sus prestaciones.

El presidente del IPS, Derlis León, resaltó tras su reunión con Alliana, que este movimiento operativo representa un desafío logístico sin precedentes para la previsional, que movilizará equipos técnicos durante todo el fin de semana para garantizar que el dinero esté disponible sin contratiempos en la fecha estipulada.

Crisis de Ueno Bank: ¿Qué debe hacer el jubilado de IPS para cobrar?

Ante la desesperación inicial y las largas filas registradas en los centros de atención, las autoridades del IPS, aclararon los pasos operativos para llevar tranquilidad a los aportantes.

Cero trámites presenciales obligatorios : El IPS aclaró de forma categórica que los jubilados no necesitan realizar ningún trámite previo ni gestiones burocráticas para percibir su haber de noviembre y el aguinaldo el próximo 17 de noviembre.

Asignación automática : La institución se encarga de realizar la migración y la apertura de cuentas de forma automática en una de las entidades financieras asociadas.

Cómo consultar el banco asignado : Los beneficiarios afectados pueden verificar qué entidad bancaria les fue asignada ingresando a la aplicación oficial Mi IPS o a través de los canales y la página web institucional del ente previsional.

Elección posterior: Una vez superada esta etapa de contingencia y garantizado el cobro del aguinaldo, los jubilados tendrán la libertad de elegir o solicitar el traslado de su cuenta a la entidad de su preferencia.

La urgencia con la que el titular del IPS gestionó las directrices económicas junto al Ejecutivo responde directamente al clima de tensión social imperante. La repentina intervención de Ueno Bank —entidad que concentraba importantes inversiones y operaciones de la previsional— dejó al descubierto las vulnerabilidades en la administración de fondos públicos de seguridad social.