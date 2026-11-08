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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 22:09

Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay

Pantallas digitales de Paraguay difundieron imágenes por el Día de la Victoria de Azerbaiyán
Pantallas digitales de Paraguay difundieron imágenes por el Día de la Victoria de Azerbaiyán.

La conmemoración se realizó el 8 de noviembre con imágenes alusivas a la fecha en pantallas digitales de distintos puntos del país.

Por ABC Color
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El Día de la Victoria de Azerbaiyán fue conmemorado en Paraguay mediante la proyección de imágenes y mensajes alusivos a esa celebración en pantallas gigantes de distintos puntos del territorio nacional.

La iniciativa fue impulsada por la Embajada de Azerbaiyán en Argentina, concurrente ante Paraguay, y el Consulado Honorario de ese país. La representación diplomática está a cargo del embajador Ramzi Teymurov, mientras que la coordinación local estuvo encabezada por el cónsul honorario Oscar Brelles Mariño.

La campaña visual buscó acercar a la ciudadanía paraguaya una de las fechas más significativas de la historia reciente de Azerbaiyán, mediante imágenes representativas de su cultura, historia e identidad nacional.

Pantallas digitales de Paraguay difundieron imágenes por el Día de la Victoria de Azerbaiyán
Pantallas digitales de Paraguay difundieron imágenes por el Día de la Victoria de Azerbaiyán.

Lea más: Embajador de Azerbaiyán disertó en Paraguay para fortalecer los vínculos comerciales bilaterales

¿Qué se recuerda el 8 de noviembre?

Azerbaiyán celebra cada 8 de noviembre su Día de la Victoria, en conmemoración de la recuperación de la ciudad de Shusha, en 2020, durante la Segunda Guerra de Karabaj, un conflicto armado de 44 días entre Azerbaiyán y Armenia.

La fecha tiene un significado especial para el pueblo azerbaiyano, que considera aquel acontecimiento un símbolo de soberanía, unidad nacional e identidad histórica. En 2026 se cumplen seis años de aquel episodio.

Difusión en Paraguay

Como parte de las actividades conmemorativas, las pantallas digitales exhibieron fotografías y mensajes relacionados con la celebración, con el propósito de dar visibilidad a esta fecha histórica fuera de las fronteras de Azerbaiyán.

El embajador Ramzi Teymurov, quien representa a su país ante Paraguay desde Buenos Aires, y el cónsul honorario Oscar Brelles Mariño impulsan actividades de intercambio diplomático y cultural entre ambas naciones.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos por difundir la historia y las tradiciones de Azerbaiyán en Paraguay, así como fortalecer los vínculos culturales y de cooperación entre los dos países.

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