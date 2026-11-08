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Crónicas Ciudadanas
08 de noviembre de 2026 - 12:14

Calles destrozadas y basura: el reclamo de vecinos de Cañada Itá Enramada

Calles destrozadas y basura: el reclamo de vecinos de Cañada Itá Enramada
Calles destrozadas y basura: el reclamo de vecinos de Cañada Itá Enramada.Gentileza

Vecinos de Cañada Itá Enramada denuncian el mal estado de sus calles y la falta de respuestas municipales. ¿Cuáles son sus reclamos? Te contamos en esta nota.

Por ABC Color
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Los vecinos del barrio Cañada Itá Enramada, de Asunción, denuncian el avanzado deterioro de varias calles de la zona y reclaman una respuesta de las autoridades municipales. El paso constante de camiones de gran porte, la acumulación de basura y las aguas servidas forman parte de los problemas que afectan a los pobladores.

Roberto Centurión Villalba, vecino del barrio, manifestó su preocupación por las condiciones de las arterias y compartió imágenes que evidencian los daños. Aseguró que la situación lleva varios años sin solución y lamentó la falta de controles. “Hace años que están haciendo esto acá y nadie controla, nadie hace nada”, expresó.

Entre camiones, basura y aguas servidas: así viven vecinos de Cañada Itá Enramada
Los vecinos de Cañada Itá Enramada viven entre camiones, basura y aguas servidas en un entorno urbano deteriorado.

Según explicó, uno de los principales problemas es el tránsito constante de tractocamiones que ingresan y salen de la zona portuaria para transportar mercaderías y gas. A esto se suma el paso de vehículos pesados vinculados a establecimientos industriales de la zona.

“Ese es nuestro problema: el paso de estos tractocamiones que fundieron todo lo que hay acá, sea capa asfáltica o sea empedrado”, afirmó.

Calles intransitables y reclamo por asfaltado

Entre las arterias afectadas mencionó Monseñor Hermenegildo Roa, considerada una de las principales del sector, además de Taguá, Clementino Campos y Porã, esta última con conexión hacia la avenida Perón.

Asimismo, señaló que algunos tramos quedaron prácticamente destruidos y que la circulación se volvió cada vez más complicada.

Lea más: Puente desmoronado por las lluvias deja aisladas a varias comunidades productivas de Caaguazú

“No se puede ni pasar acá, esos autos chicos no pasan más por acá”, manifestó al describir las condiciones de una de las calles cercanas a su vivienda.

Esperan respuestas de las nuevas autoridades

El vecino lamentó que durante años ninguna autoridad municipal se haya acercado a conocer la situación. Según manifestó, ni concejales ni intendentes visitaron el sector para interiorizarse sobre las necesidades de los pobladores.

Ante el cambio de autoridades municipales, expresó su esperanza de que finalmente sean escuchados. Comentó que incluso envió fotografías de las calles a la nueva intendenta a través de la red social X, acompañadas de un pedido para que visite el barrio.

Vecinos de Cañada Itá Enramada denuncian años de abandono municipal.
Vecinos de Cañada Itá Enramada denuncian años de abandono municipal.

“Ojalá que vengan a visitarnos”, expresó. Los pobladores esperan que la Municipalidad envíe un equipo para verificar las condiciones de las arterias y plantear soluciones, principalmente el mejoramiento de las calles y un mayor control del tránsito pesado.

Finalmente, Centurión recordó que los vecinos cumplen con sus obligaciones tributarias, pero no reciben servicios acordes a sus necesidades. “Es una vergüenza acá en nuestra calle, y eso que nosotros pagamos impuesto”, concluyó.

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