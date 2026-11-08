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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 10:41

Caraguatay: avanzan obras de rescate del legado de la iglesia Virgen de las Mercedes

Restauran la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay.
La histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay está ubicada en el centro de la ciudad cordillerana.

Los trabajos de restauración del retablo, el púlpito y otros elementos históricos del templo de la Virgen de la Merced avanzaron un 20%, según los datos oficiales.

Por Faustina Agüero
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La riqueza religiosa, artística e histórica de la iglesia Virgen de las Mercedes de la ciudad de Caraguatay, Cordillera, está siendo recuperada mediante un proyecto de restauración que busca devolver su esplendor a antiguas piezas religiosas que forman parte de la identidad de la comunidad. Hasta el momento, las tareas presentan un avance del 20%.

El proyecto contempla la recuperación de los retablos, el púlpito y otros elementos patrimoniales que, debido al paso de los años, presentan distintos niveles de deterioro. Los trabajos son ejecutados por la Unidad de Patrimonio Histórico (UPH) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

La intervención comprende un minucioso trabajo sobre cada pieza, que incluye su desmontaje, limpieza, sanitización y evaluación de los daños. Asimismo, está prevista la extracción de dos columnas que presentan un deterioro estructural importante y requieren un tratamiento especial.

Los especialistas también se encargan de reforzar las estructuras debilitadas, reponer las partes faltantes y recuperar las superficies pictóricas. Para ello, aplican procedimientos técnicos destinados a preservar los materiales y diseños originales, sin alterar las características que hacen únicas a estas obras.

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Expresiones religiosas y artísticas que resistieron varias generaciones

La restauración representa un importante paso para proteger las expresiones artísticas y religiosas que sobrevivieron al paso de varias generaciones. Las piezas de madera, sus ornamentaciones y detalles arquitectónicos constituyen testimonios de la tradición cultural y espiritual de Caraguatay.

Debido a la antigüedad y fragilidad de estos elementos, cada procedimiento requiere un análisis previo y un tratamiento especializado. El objetivo es recuperar su estabilidad, evitar nuevos daños y mantener su autenticidad.

El templo guarda arte barroco guaraní e influencia franciscana

La iglesia Virgen de las Mercedes es uno de los principales símbolos históricos y religiosos de Caraguatay. Sus orígenes se remontan a una capilla fundada en 1803, que posteriormente, en 1893, fue elevada a parroquia.

En su interior se conservan retablos de influencia franciscana y elementos vinculados al arte barroco guaraní, una expresión artística que forma parte de la historia cultural del Paraguay.

Con las obras de restauración se busca resguardar un legado que trasciende lo religioso, pues constituye parte de la memoria colectiva y de la identidad de los pobladores. La recuperación de estas reliquias permitirá que las futuras generaciones conozcan y valoren la riqueza artística que conserva el histórico templo.

Avanzan los trabajos de restauración de la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay, que busca recuperar el esplendor de sus tesoros religiosos y preservar su valioso patrimonio cultural.
Avanzan los trabajos de restauración de la histórica iglesia Virgen de las Mercedes de Caraguatay, que buscan recuperar el esplendor de sus tesoros religiosos y preservar su valioso patrimonio cultural.

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