Caso Ueno Bank: expresidente del BCP afirma que teme por su vida

A diferencia de los banqueros de Ueno Bank, que cumplen prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo está preso desde ayer en la Agrupación Especializada.

La reclusión de Carvallo en la sede policial -dispuesta por el juez penal de Garantías Humberto Otazú- obedecería a que el extitular de Central pidió a los investigadores que tengan en consideración su seguridad porque, afirma, teme por su vida.

Extitular del BCP no quiso dar su versión sobre el caso Ueno Bank

Carvallo hizo esta manifestación cuando estuvo en la sede de la Fiscalía en la tarde de ayer, ocasión en que se abstuvo de prestar declaración indagatoria en el proceso que afronta conjuntamente con el ex presidente de la República Santiago Peña, por una serie de irregularidades que determinaron la intervención a Ueno Bank.

Ante la consulta si había recibido amenazas o le hicieron llegar algún rumor de que su integridad física estaba en peligro, no dio información alguna al respecto, limitándose a insistir en que “tiene miedo” de lo que le pueda pasar.

Recordemos que Carvallo está procesado por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza, administración en derecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

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Según la Fiscalía, el mismo habría incurrido en estos hechos punibles al ocultar informes de fundamental importancia sobre la situación real de Ueno Bank, entre otras acciones.

Para la Fiscalía, extitular del BCP podría obstruir la investigación

“Carlos Dagoberto Carvallo Spalding el 7 de octubre de 2026 suscribió y remitió al Senado la Nota BCP/P N.° 016, en la cual suprimió deliberadamente del listado probatorio los informes técnicos que incriminaban la solvencia del banco (Informes N.° 006, 007, 010 y 013/2026, el dictamen de alerta de Fernando Rivarola del 10/07/2026 y el correo del 29/04/2026)“, afirman los fiscales.

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Los investigadores solicitaron la prisión preventiva de exbancario precisamente en atención a la conducta mencionada, que permite suponer que en libertad el mismo podría intentar destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba, lo que configura un peligro de obstrucción a la investigación.

Maniobras detectadas para encubrir situación de Ueno Bank

A continuación, transcribimos parcialmente algunos de los hechos atribuidos por la Fiscalía al extitular del BCP:

Por su parte, respecto de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding , se le atribuye que, habiendo ejercido anteriormente la presidencia de Financiera Ueno S.A.E.C.A., posteriormente asumió la presidencia del Banco Central del Paraguay, desde donde habría intervenido en decisiones vinculadas con la autorización, regulación y supervisión de UENO BANK S.A.

En ese sentido, de los antecedentes investigativos surgen diversas comunicaciones y advertencias técnicas relacionadas con los excesos en los límites de operaciones con personas vinculadas, las observaciones sobre la situación patrimonial de la entidad bancaria y las irregularidades identificadas respecto de la venta de cartera a Vinanzas S.A.

Entre dichos antecedentes se encuentran el Informe N.º 006/2026, del 8 de junio de 2026; el Acta N.º 27 del Directorio del BCP, del 19 de junio de 2026; el Memorando JD/D.CM N.º 001/2026, del 29 de junio de 2026; y el Informe de Hallazgos N.º 011/2026, del 5 de agosto de 2026.

Asimismo, se le atribuye haber suscrito una comunicación dirigida a la Cámara de Senadores en fecha 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría presentado diferencias respecto de determinadas advertencias y observaciones técnicas obrantes en los registros del Banco Central del Paraguay.

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Santiago Peña, con prisión preventiva en el REP

También ayer, el magistrado Otazú decretó la prisión preventiva del exmandatario Santiago Peña Palacios, procesado por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio.

Peña también se abstuvo de prestar declaración indagatoria en ocasión de presentarse ante el Ministerio Público, que disponibilizó la sala de reuniones de la Fiscalía General del Estado para la audiencia, en vez de tomarle la audiencia en la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Udea).

La notable deferencia otorgada al expresidente no pasó inadvertida a numerosos manifestantes que no pueden recuperar aún sus ahorros, que no dudaron en expresar su indignación.

Posteriormente, en el Palacio de Justicia, Peña sí fue esposado para ser trasladado hasta el juzgado a cargo de Otazú, protocolo cumplido antes y después de la audiencia, para molestia del procesado, quien no ocultó su “bronca” ante la situación.

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El juez dispuso la reclusión del destituido presidente en el Regimiento Escolta Presidencial, donde Peña cumple la medida restrictiva de libertad en una situación privilegiada, pues ni siquiera se le privó del uso del celular, lo cual está terminante prohibido para cualquier recluso.

Ante esta situación, no se descarta que la Fiscalía impulse las medidas necesarias para mantener la igualdad de condiciones entre los procesados.

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Con relación a Santiago Peña, la Fiscalía le atribuye que, durante el ejercicio de la Presidencia de la República, habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank S.A., entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido una relación económica y corporativa previa.