Caso Ueno: inmovilizan unos US$ 10 millones en bienes de Miguel Vázquez

Entre el jueves 5 y viernes 6 de noviembre se llevaron a cabo varios procedimientos enfocados en la inmovilización de bienes relacionados principalmente a Federico Miguel Vázquez Villasanti (36), CEO y vicepresidente 1° de Ueno Bank, en el marco de la investigación fiscal que está en curso desde la semana pasada por supuesta lesión de confianza y otros delitos.

En ese sentido, dos equipos fiscales llevaron a cabo actuaciones diversas, el conformado por Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, y el otro integrado por Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, todos de la Unidad Especializada en Delitos Económicos.

Cabe señalar que en ambos equipos también está integrada la fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especilizada en Delitos Informáticos.

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Así, uno de los procedimientos llevados a cabo por uno de los equipos fiscales tuvo lugar en el domicilio de Miguel Vázquez, situado en el barrio Mbocayaty de Asunción, donde se encontraron en total 9 vehículos de alta gama cuyo valor en conjunto rondaría la suma de US$ 1.813.000, según el estimativo de precios en el mercado.

Por otra parte, en otro procedimiento se logró la incautación de una embarcación Azimut, bautizada como Zeus (Dios del Olimpo en la mitología griega), con matrícula POLO01A1I, valorada en unos US$ 3.300.000, que se encontraba atracado en el complejo habitacional Agua Vista, de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa.

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Además, en otra intervención realizada en el hangar Hasc Aviation, de la ciudad de Luque, fueron incautados un lujoso jet Beechcraft Kin Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank SA, cuyo valor rondaría los US$ 4.000.000, según precio de mercado y en buenas condiciones, y un avión Beechcraft Baron B55, bimotor, con matrícula ZP-TLG registrado a nombre del Grupo Vázquez SA, que tendría un precio de US$ 280.000.

Hasta aquí el valor en conjunto de los bienes sería de unos US$ 9.393.000, que al cambio de hoy equivaldrían a la suma de G. 58.831.637.568.

CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez, exhibía lujosos autos blindados

De acuerdo con los datos facilitados por fuentes judiciales, la colección de lujosos autos que tenía Miguel Vázquez en su domicilio ni siquiera tenían uso, sino que eran para mera exhibición y ostentación en un rincón de su casa. Todos ellos, cabe destacar, de color negro.

Los vehículos exhibidos en la vivienda de Vázquez, que fueron incautados la noche del jueves y actualmente se encuentran a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), son:

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Camioneta Toyota Tacoma TRD Pro, con matrícula paraguaya AAUC 930, con un valor máximo de US$ 120.000 ;

Camioneta Toyota RAV 4, con placa paraguaya AACB 574, cuyo valor máximo alcanza los US$ 38.000 , según el equipamiento que traiga;

Camioneta Mercedes Benz G580, totalmente eléctrico, con matrícula paraguaya AAUC 927, valorado en US$ 248.000 ;

Lexus LX 500 D, con placa paraguaya AAMR 109, tiene un valor de mercado que rondaría los US$ 210.000 ;

Automóvil Mercedes Benz SLS AMG, con “alas de Gaviota”, con placa paraguaya ABBG 841, tendría un valor aproximado de US$ 280.000 ;

BMW M2 Coupe, con matrícula AAU J392, según el año de fabricación su precio rondaría los US$ 80.000 ;

Automóvil Audi RS e-Tron GT (Gran Turismo), eléctrico, con placa paraguaya AAOJ 208, tendría un costo de US$ 229.000 ;

Automóvil Bentley Continental GT, con matrícula ABBE 595, cuyo precio según modelo tendría un precio máximo de US$ 280.000 ;

Porsche GT3 911, con placa paraguaya AAZO 287, tendría un valor de unos US$ 328.000.

A todo esto se debe sumar que en la casa de Vázquez se encontró una cédula verde correspondiente a un automóvil Ferrari F340 Spider Cabriolet, con matrícula CVC001, que tendría un valor de US$ 250.000.

Cabe señalar también que de entre los 9 rodados que fueron incautados, al menos 6 de ellos tenían blindaje, lo que produje automáticamente en ellos un acrecentamiento de su valor en mercado. Es decir, se les suma un valor extra que podría variar entre US$ 12.000 a incluso US$ 90.000 más, según el nivel de protección, sobre el precio base del automotor.

Este detalle, sumado al precio preliminar de US$ 9.393.000 permitiría que el valor de los autos se acerque mucho más a los US$ 10.000.000, que tenía Vázquez solamente en automóviles, un yate y dos aeronaves.

Santiago Peña y extitular del BCP, imputados y con prisión

Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, imputaron este sábado a Santiago Peña Palacios, presidente de la República destituido por juicio político el viernes, por los hechos de lesión de confianza y administración en derecho propio.

Igualmente, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, fue imputado por lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en derecho propio.

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Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para ambos y el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien se encontraba de turno en la Oficina de Atención Permanente, decretó la prisión de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial y de Carvallo en la Agrupación Especializada de la Policía.

Con esto, los agentes del Ministerio Público dieron inicio formal al proceso en el marco de la causa N° 92/2026 “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, la cual dio apertura este jueves el fiscal general del Estado Emiliano Rolón, luego de que se hayan presentado denuncias en contra de Peña y la ampliación de una que ya se había presentado en 2025.

Exdirectivos de Ueno Bank imputados y con prisión preventiva

En lo que viene a ser el caso Ueno Bank, inicialmente 8 exdirectivos de la entidad fueron imputados por conducta indebida en situaciones de crisis (art. 179), lesión de confianza (art. 192), tentativa de estafa (art. 187) y violación del deber de llevar libros de comercio (art. 181).

Los mismos fueron imputados por los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Francisco Cabrera. En este equipo también está la fiscala Ruth Benítez.

Los encausados en la causa original son:

Federico Miguel Vázquez Villasanti (36) , vicepresidente 1°

Juan Manuel Gustale Cardoni (41), presidente;

Julio Daniel Rey Fernández (47); exvicepresidente 2°;

Diana Leticia Mongelós González (40), directora titular;

Mariana Isabel Torres Rubiani (41), exdirectora titular;

Alejandro Gómez Abente (44), director titular;

Diego Fernando Duarte Schussmuller (50), director titular;

Miguel Ángel Almada Frutos (49), exsíndico.

En el caso de los hombres, fueron remitidos por el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) para cumplir prisión preventiva. Para las mujeres, se ordenó el arresto domiciliario con aplicación de tobilleras electrónicas.