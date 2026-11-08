Caso Ueno: perjuicio causado por Santiago Peña superaría US$ 809 millones

Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, imputaron a las 14:01 de ayer (sábado 7) al destituido presidente de la República por medio de juicio político Santiago Peña Palacios (47) y al ex presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Saplding (58), y solicitaron la prisión preventiva para ambos, en el marco del caso Ueno Bank.

La Fiscalía atribuye a Peña la presunta comisión de lesión de confianza (art. 192), según el Código Penal, y administración en derecho propio (art. 8), este último según Ley Nº 2523 “que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.

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Mientras que, Carvallo fue imputado por la presunta comisión de lesión de confianza (art. 192 del Código Penal), administración en derecho propio (art. 8 de Ley Nº 2523) y la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso (art. 250 del Código Penal).

Con base a la denuncia formulada el 5 de noviembre, por legisladores Johanna Ortega, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes, Rubén Velázquez, Rafael Filizzola, Ignacio Iramaín y Ever Villalba, la Fiscalía llevó a cabo diligencias varias, entre ellas la obtención de elementos documentales relacionados a Peña y Carvallo.

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Se destaca que, entre 2023 y 2026, Ueno Bank SA habría recibido depósitos y colocaciones provenientes de entes públicos y previsionales, como el Instituto de Previsión Social (IPS), la Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines y CAJUBI.

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Todo ello mientras aún la entidad bancaria seguía otorgando créditos a sociedades vinculadas al grupo económico de la entidad bancaria de forma irregular.

Es así que, conforme al informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta septiembre de este año, los fondos pertenecientes a organismos y entes del Estado, depositados en Ueno Bank SA, habrían llegado a G. 3.608.550.782.201 y US$ 233.400.495.

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Por otra parte, el MEF detalló que el patrimonio de Ueno Bank SA, totalizaría G. 2.525.148 millones, según el propio balance de dicha entidad bancaria, que fue publicado el 30 de septiembre de 2026.

Al respecto, la Fiscalía refirió que existe un perjuicio patrimonial atribuido en forma preliminar a las operaciones entre Peña, Carvallo y Ueno Bank, que puede ser cuantificado en G. 3.608.550.782.201 -que al cambio de hoy equivale a US$ 576.123.880,5- y US$ 233.400.495, lo que totalizaría US$ 809.533.375,5.

Santiago Peña era accionista de Ueno paralelamente a su presidencia

En el apartado relacionado netamente a Santiago Peña, la imputación detalla que en marzo de 2019, él habría adquirido 1.500 acciones preferidas clase K de Credicentro SAECA, que luego pasó a ser Ueno Holding SAECA, por un valor de G. 1.5000.000.000. Cabe señalar que en este periodo, Peña se encontraba en plena campaña electoral con miras a los comicios para la presidencia (2023-2028).

Es así que, al asumir como presidente el 15 de agosto de 2023, Santiago Peña presentó su Declaración Jurada de Bienes (DJB) ante la Contraloría General de la República (CGR) el 31 de agosto de 2023, en la cual indicó un patrimonio neto de G. 23.024.303.342, que se correspondería con un incremento del 1.603% respecto de su anterior declaración jurada del año 2017, cuando dejó de ser ministro de Hacienda el 5 de junio de ese año.

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También se tienen elementos que señalan que, en 2023, Santiago Peña habría integrado activos financieros en el Grupo Vázquez por G. 8.894.000.000 consistentes, que consistían en 6.144 acciones (1,58%) en UENO Holding SAECA, valoradas en un total de G. 6.144.000.000; un certificado de depósito de Ahorro (CDA) en Banco UENO SA por G. 2.400.000.000; y un Bono en la firma ITTI SAECA, por G. 350.000.000.

Se presume que esa participación accionaria habría sido parte de su patrimonio cuando ya era presidente de la República. En ese contexto, el 18 de febrero de 2025, se habría aprobado en asambleas extraordinarias la fusión por absorción de Ueno Holding SAECA, por parte del Grupo Vázquez SAE, y; el 22 de marzo del 2025 la reducción del capital y el rescate de acciones por parte de Peña; operación que habría comunicado al BCP en abril de 2025.

Sin embargo, Peña habría igualmente mantenido el CDA en Ueno Bank y el bono en ITTI.

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Resalta así el Ministerio Público que, entre 2023 y parte del 2025 el entonces presidente Santiago Peña mantuvo simultáneamente su condición de mandatario y su participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding SAECA, ente vinculado a Ueno Bank SA.

Peña habría operado para colocar fondos del IPS en Ueno

A solo 45 días de asumir como presidente de la República, el Grupo Vázquez SAE, habría constituido en Luxemburgo la sociedad U Holding S.àr.l., que controlaba a Ueno Bank a través de U Paraguay SA. Posteriormente, el 20 de marzo de 2024, a través de 22 contratos de transmisión de acciones, habría integrado como socio de esa sociedad su hermano, Francisco Peña Palacios, con 58 acciones, por valor de US$ 58.000.

Es en este contexto operacional que, Santiago Peña, como presidente de la República, nombró como presidente del BCP a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien solo hasta el 14 de agosto de 2023 fue presidente de la Financiera Ueno.

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Es a partir de que Peña asumió como presidente, Ueno Bank SA, obtuvo su licencia bancaria el 22 de noviembre de 2023, absorbió a Visión Banco el 27 de mayo de 2024, y también pasó a concentrar depósitos de entidades públicas y previsionales por alrededor de US$ 800.000.000 a US$ 855.000.000.

Como antesala a dichas colocaciones de fondos, Santiago Peña habría promovido el proyecto legislativo que luego fue promulgado como Ley N.º 7235/2023 “Que reglamenta el rol supervisor del estado a las entidades de jubilaciones y pensiones”, y esta a su vez, habría sido empleada en su régimen de inversiones, la colocación de activos previsionales en instrumentos de entidades financieras privadas.

Así también, se tienen datos de que, para el depósito de fondos de organismos y entes del Estado, depositados en Ueno Bank, Santiago Peña habría mantenido reuniones en su propio despacho con el entonces titular del IPS, Jorge Brítez, entre el 22 y 27 de agosto de 2024.

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Coincidentemente, luego de solo 48 horas después de la última reunión, es decir, el 29 de agosto de 2024, el Consejo de Administración del IPS aprobó la compra de bonos financieros emitidos por Ueno Bank por G. 250.000.000.000 a 7 años de plazo.

Mansión de San Bernardino: deuda de Peña con Ueno era 6 veces superior al salario presidencial

Otro dato que destaca la imputación fiscal es que, el 13 de mayo de 2024, Ueno Bank SA, otorgó a Santiago Peña dos préstamos simultáneos por G. 3.548.000.000, destinados a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino.

Las cuotas mensuales de dicho préstamo eran por la suma de G. 239.000.000, equivalentes a seis veces su remuneración presidencial, la cual era de G. 37.908.800.

Santiago Peña intervino contra ataques a Ueno

La Fiscalía, por otra parte, identificó intervenciones públicas hechas por Santiago Peña contra los cuestionamientos a la entidad bancaria de la cual él era parte.

20 de octubre de 2024 . Descalificó los cuestionamientos sobre concentración de fondos públicos como una “campaña mediática mezquina, mentirosa”

9 de octubre de 2026 —15 días después de que el BCP iniciara sumario administrativo contra Ueno por operaciones prohibidas—, lamentando la filtración de documentos internos “secretos”, calificando las infracciones de tema “eminentemente técnico” y asegurando que la entidad no sería intervenida ni cerrada;

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27 de octubre de 2026 —5 días después de que Ueno respondiera a los ajustes de riesgo exigidos por la Superintendencia y 6 días antes de la resolución del banco—, pidió “calma y prudencia” y afirmó que los préstamos a empresas vinculadas no afectaban al sistema y que el BCP contaba con “todas las herramientas” de supervisión.

Con estas acciones Santiago Peña continuó respaldando públicamente la situación financiera de Ueno, pese a las documentaciones que advertían sobre irregularidades operacionales, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial.

Además, ya teniendo informes que advertían técnicamente de las irregularidades desarrolladas por Ueno Bank, la entidad llevó a cabo campañas de captación de depósitos y Certificados de Depósito de Ahorro, mediante promociones y beneficios dirigidos a incorporar nuevos recursos de ahorristas.

Todo ello se extendió hasta la fecha en que el Banco Central del Paraguay votó por la resolución de Ueno Bank.

Caso sobres del poder: reuniones de Santiago Peña y Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga

La imputación también hace referencia a la situación expuesta por ABC Color, mediante la investigación denominada “Sobres del poder”.

Expone en ese contexto que, Santiago Peña, en su calidad de presidente y ocupante oficial de Mburuvicha Róga, habría tenido bajo resguardo en un sector privado de esta residencia, dos paquetes conteniendo dinero en efectivo por una suma total de US$ 200.000, es decir, US$ 100.000 cada sobre, que no estaban bancarizados.

Esos montos de dinero, fueron hallados sucesivamente por personal de servicio doméstico, específicamente el 14 de octubre de 2024 y finales de febrero de 2025. Ambos fueron mantenidos bajo custodia en la intimidad del predio hasta que, el 17 de junio de 2025, el propio mandatario procedió a recibirlos directamente de manos de la Coordinadora del Personal Doméstico, Luz Maribel Candado Romero.

Por otra parte, en fechas 17 de diciembre de 2023, el 8 de abril de 2024, el 6 de marzo de 2025 y el 3 de abril de 2025, momentos definitorios de la expansión corporativa, la obtención de licencias bancarias, la absorción de entidades en crisis y la posterior reorganización de Ueno Bank SA y el Grupo Vázquez SAE, en dichas fehcas Peña habría convocado y recibido de forma reservada a Miguel Vázquez.

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Expone la Fiscalía en este contexto que, el mandatario habría utilizado para estas reuniones bilaterales las instalaciones del Estado y su investidura pública para orquestar la relación con el titular del grupo económico en el cual conservaba sus bienes.

Titular del BCP habría suprimido datos en informes remitidos al Senado

En cuanto a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, hoy expresidente del Banco Central del Paraguay, la Fiscalía le atribuye que, habiendo ejercido anteriormente la presidencia de Financiera Ueno SAECA, luego asumió como titular del BCP, desde donde habría intervenido en decisiones ligadas a la autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, de la cual salió días antes.

En ese contexto, los antecedentes indican que se registraron varias comunicaciones y advertencias técnicas relacionadas con los excesos en los límites de operaciones con personas vinculadas, así como con las observaciones sobre la situación patrimonial de la entidad bancaria y las irregularidades identificadas respecto de la venta de cartera a Vinanzas SA.

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Entre esas comunicaciones figuran un informe del 8 de junio de 2026; así como el el Acta N.º 27 del Directorio del BCP, del 19 de junio de 2026; un memorando del 29 de junio de 2026; y un informe de hallazgos del 5 de agosto de 2026.

Pero, a Carlos Carvallo se le atribuye haber brindado una comunicación dirigida a la Cámara de Senadores, el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría presentado diferencias respecto a ciertas advertencias y observaciones técnicas que se habían hecho y se registraron en el Banco Central del Paraguay.