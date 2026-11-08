Duro golpe a la Educación Superior: Aneaes propone la absorción del Cones y habla de “institución fallida”

Duarte ratifica su permanencia en el cargo y dice que no cederá ante los sectores de poder del ámbito académico ni político. “Vamos a mantener la misma línea de respeto irrestricto de nuestros criterios de calidad. Tengo mandato hasta el 2028 y fui reelecto por mis pares”, asevera tras la asunción de Pedro Alliana como presidente de la República, luego de la destitución de Santiago Peña por el caso de Ueno Bank.

El hijo del expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, alega que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) es una entidad “técnica, académica y administrativamente autónoma y eso vamos a defender a rajatabla”.

En ese contexto, carga contra el actual esquema de control del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo del ministro Luis Ramírez. “Considero que el presidente Alliana debe ordenar una purga del Viceministerio de Educación Superior, con principal atención a su dirección de registro de título que funciona como una ‘caja de recaudación’”. Denuncia que en los últimos años se registraron egresados de Medicina, Derecho y otras carreras de acreditación obligatoria sin los controles correspondientes.

Estas declaraciones se dan en el marco de las recientes auditorías sobre el sistema universitario. La Contraloría General de la República (CGR) reveló graves anomalías al detectar más de 1.000 títulos de funcionarios públicos sin respaldo documental y 1.711 carreras operando sin la acreditación correspondiente. Ante este escenario, la Aneaes formalizó ante el Ministerio Público la remisión de un legajo de más de 138.000 títulos bajo sospecha registrados ante el MEC.

Aneaes propone la absorción del Cones para reducir el gasto público

Duarte planteó avanzar de manera concreta en propuestas para que la ANEAES absorba al Cones, calificándolo abiertamente como una “institución fallida”. El titular del organismo remarcó que esta medida se alinea directamente con la línea de reducción del gasto público enunciada por el presidente Pedro Alliana, buscando optimizar la gestión estatal y concentrar la evaluación académica en un solo organismo técnico.

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En un dardo directo a la gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, Duarte fundamenta la propuesta cuestionando los paupérrimos resultados del Registro Único de la Educación Superior (RUES), tras más de dos años de administración. “A más de la mitad del mandato el RUE de la educación superior es un fracaso, no tiene datos abiertos, no existe ningún análisis de sus registros ni trazabilidad alguna del trayecto académico”, sentencia.

El titular de la Agencia insiste en que no tiene intenciones de salir de la Aneaes y que tampoco tuvo ofertas para asumir en el MEC por parte de Alliana, aunque aclara que además rechaza esta posibilidad. “Una vez me ofrecieron ser viceministro cuando salió Federico Mora, pero rechacé. Luis Ramírez fue quien habló conmigo”, declara.

La presidencia del Cones está actualmente bajo cargo del MEC, luego de cambios en la normativa de la entidad durante la actual gestión, aunque Ramírez delegó la titularidad al viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene.