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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 16:57

Entregan 5.000 kilos de víveres a familias afectadas por crecida del río Paraná en Cerrito

Entrega de víveres a los afectados por la crecida del río Paraná en Ñeembucú.
Entrega de víveres a los afectados por la crecida del río Paraná en Ñeembucú.

La Gobernación de Ñeembucú y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) realizaron la entrega de aproximadamente 5.000 kilos de víveres a familias afectadas por la crecida del río Paraná en el distrito de Cerrito.

Por Édgar Vázquez
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El operativo contó con el acompañamiento de efectivos militares de la Prefectura Naval de Cerrito y un camión militar facilitado por el Comando Logístico, cuyo porte y capacidad de desplazamiento le permitieron llegar hasta sectores donde los caminos todavía presentan dificultades para el tránsito de vehículos convencionales.

Lea más: Crecida del Parana genera millonarias perdidas económicas en Cerrito

La asistencia llegó a las comunidades de Paso Tajy, Curuzú Ava e Yrybucuá, distrito de Cerrito. Desde que inició la crecida, esta es la segunda entrega que hace las autoridades a los afectados en estas tres comunidades mencionadas.

Si bien el nivel del río Paraná experimentó un descenso importante durante la última semana, las consecuencias de la inundación siguen afectando duramente a las familias de la zona.

Los pobladores perdieron sus cultivos agrícolas y hortícolas, mientras que pequeños productores ganaderos también sufrieron importantes pérdidas por la muerte de animales que quedaron atrapados por las aguas.

El impacto económico es considerable para estas comunidades rurales, donde numerosas familias dependen de la agricultura, la ganadería y otras actividades para su subsistencia.

A las pérdidas de producción se suma la interrupción de fuentes laborales, lo que agrava la situación de los afectados.

Asimismo, los trabajadores dedicados a la pesca atraviesan dificultades debido al inicio del periodo de veda pesquera, que limita temporalmente sus posibilidades de generar ingresos.

En este contexto, los pobladores consideran que la asistencia alimentaria representa un alivio, aunque todavía resulta insuficiente frente a las pérdidas económicas y materiales que dejó la inundación.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Prefectura Naval de Cerrito, el nivel del río Paraná en el puerto local registraba 5,78 metros en la tarde de este domingo, lejos aún del nivel normal que es de 1,50 a 2 metros.

El descenso permitió mejorar las condiciones de transitabilidad y habilitar nuevamente varios caminos rurales y vecinales que habían quedado afectados por el avance de las aguas.

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