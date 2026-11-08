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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 09:14

Esto detalla la agenda de Gobierno de Pedro Alliana de este domingo

Pedro Alliana en traje oscuro y corbata, sentado en un escritorio, escribiendo entre estatuas y banderas de Paraguay.
Pedro Alliana, en su primer día como presidente de la República.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente de la República, Pedro Alliana, tiene previstas tres reuniones con varios ministros para este domingo. Los encuentros se realizarán en el Palacio de Gobierno ¿Quiénes son los ministros convocados? Te detallamos a continuación.

Por ABC Color
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El presidente de la República, Pedro Alliana, tiene previstas tres reuniones oficiales para este domingo 8 de noviembre, según la agenda difundida por el Gobierno. Las actividades se desarrollarán en el Palacio de Gobierno, en Asunción.

El primer encuentro está programado para las 10:00, con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. Este se desempeñaba como ministro del Ambiente de Santiago Peña.

Lea más: Esto dice el Arzobispado tras la resolución de Ueno y la caída de Peña

Posteriormente, a las 10:30, Alliana recibirá a Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas. La reunión también tendrá lugar en la sede del Poder Ejecutivo.

Reuniones con ministros

La agenda presidencial continuará a las 11:00, cuando está previsto un encuentro con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio.

Pedro Alliana con traje negro y corbata, sentado escribiendo, mientras un hombre más joven lo observa de pie, ambos en un despacho iluminado.
Pedro Alliana en su primer día como presidente de la República

De esta manera, las tres actividades oficiales anunciadas para la jornada corresponden a reuniones con integrantes del actual Gabinete del Poder Ejecutivo.

Pedro Alliana asumió la Presidencia

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez asumió como presidente de la República el pasado viernes 6 de noviembre, luego de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. Como su vicepresidente fue elegido Antonio Barrios, quien se desempeñaba como senador cartista.

Lea más: Pedro Alliana: la sombra de “nepobabys”, manejo discrecional en EBY y polémicas aeronaves

El actual jefe de Estado deberá completar el actual periodo presidencial, que se extiende hasta el 15 de agosto de 2028.

Su llegada al Poder Ejecutivo se produjo tras el cambio en la conducción del Gobierno, por lo que las reuniones previstas para este domingo se enmarcan en sus primeras jornadas al frente de la Presidencia.

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