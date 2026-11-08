Esto detalla la agenda de Gobierno de Pedro Alliana de este domingo

El presidente de la República, Pedro Alliana, tiene previstas tres reuniones oficiales para este domingo 8 de noviembre, según la agenda difundida por el Gobierno. Las actividades se desarrollarán en el Palacio de Gobierno, en Asunción.

El primer encuentro está programado para las 10:00, con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. Este se desempeñaba como ministro del Ambiente de Santiago Peña.

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Posteriormente, a las 10:30, Alliana recibirá a Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas. La reunión también tendrá lugar en la sede del Poder Ejecutivo.

Reuniones con ministros

La agenda presidencial continuará a las 11:00, cuando está previsto un encuentro con Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio.

De esta manera, las tres actividades oficiales anunciadas para la jornada corresponden a reuniones con integrantes del actual Gabinete del Poder Ejecutivo.

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Pedro Alliana asumió la Presidencia

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez asumió como presidente de la República el pasado viernes 6 de noviembre, luego de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político. Como su vicepresidente fue elegido Antonio Barrios, quien se desempeñaba como senador cartista.

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El actual jefe de Estado deberá completar el actual periodo presidencial, que se extiende hasta el 15 de agosto de 2028.

Su llegada al Poder Ejecutivo se produjo tras el cambio en la conducción del Gobierno, por lo que las reuniones previstas para este domingo se enmarcan en sus primeras jornadas al frente de la Presidencia.