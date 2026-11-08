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Policiales
08 de noviembre de 2026 - 16:09

Feminicidio de Deisy Paola Giménez: ya hay fecha para la reconstrucción del crimen

Mujer joven con gafas rosa y blazer negro sonríe en un moderno café, rodeada de decoraciones y plantas.
Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio en Lambaré.Redes sociales

La reconstrucción del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, joven ultimada a tiros por su expareja el 8 de octubre pasado, fue autorizada por el juzgado penal de Garantías de Lambaré.

Por ABC Color
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A pedido del abogado querellante William Amaral, la reconstrucción del feminicidio de la estudiante de Derecho de 22 años, Deisy Paola Giménez Segovia, se llevará a cabo en el barrio Santa Lucía de Lambaré como anticipo jurisdiccional de prueba.

La modalidad mencionada se trata de un acto procesal de carácter excepcional, mediante el cual se recibe y practica una prueba durante la etapa de investigación ante el temor de que no pueda ser realizado en el futuro.

Hombre joven, de pie con manos esposadas, viste camiseta amarilla y gris, abrigo negro y pantalones oscuros en ambiente sencillo.
Aldo Alexis Duarte Moreira, principal sospechoso del feminicidio de Deisy Giménez.

En este caso específico, la querella argumentó que el supuesto autor Aldo Alexis Duarte Moreira manifestó su intención de quitarse la vida en más de una ocasión.

Reconstrucción y reconocimiento del lugar de los hechos

El juez penal de Garantías de Lambaré Rodrigo Duré, con anuencia de la fiscala Amelia Bernal, fijó la reconstrucción del asesinato para el martes 24 del corriente mes, a las 22:00. En la ocasión, también se realizará el reconocimiento del lugar de los hechos.

Uniformados de la Policía Nacional evalúan la situación, con un camión de bomberos iluminando la escena en una calle mojada.
Sitio donde quedó el cuerpo de Deisy Paola Giménez Segovia, tras ser ultimada a tiros por su expareja. Fue el 8 de octubre pasado, en Lambaré.

“(...) esta magistratura considera que ambas diligencias resultan compatibles y complementarias, toda vez que las circunstancias que puedan verificarse durante el reconocimiento del escenario servirán de referencia para la constatación de los acontecimientos”, indicó.

Lea más: Deisy Paola Giménez: solicitan reconstrucción de feminicidio en Lambaré

“De esta manera, la práctica conjunta permitirá una apreciación más completa de las condiciones fisicas del lugar, las posiciones, los desplazamientos, las distancias y demás circunstancias que pudieran guardar relación con los hechos investigados. facilitando igualmente la intervención de los peritos que correspondan, quienes podrán efectuar las observaciones técnicas necesarias para responder los puntos de pericia oportunamente propuestos por las partes”, agrega el magistrado.

Testigos del feminicidio, obligados a comparecer

Para la hora indicada, las partes así como los peritos y testigos deberán presentarse a la hora indicada en la vía pública Ybyra Pytã casi Diego García, del barrio Santa Lucía de Lambaré. En caso de inasistencia, el juzgado advierte que procederá al uso de la fuerza policial para asegurar su comparecencia.

Altar con flores y fotografía de Deysi Paola Giménez Segovia, decorado en un entorno natural y tranquilo.
Vecinos del barrio Santa Lucía de Lambaré hicieron un nicho y una ofrenda floral, en el lugar donde la joven Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada.

“Igualmente deberá hacerse saber a los testigos debidamente citados que su comparecencia constituye una obligación procesal y que, en caso de incomparecencia injustificada, podrán ser conducidos por medio de la fuerza pública, conforme a lo establecido en el artículo 162 del Código Procesal penal, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que pudieran corresponder”, refiere el auto interlocutorio (AI) N° 2.617.

Lea más: Feminicidio: denunció a su agresor, el juzgado ordenó alejamiento, pero igual la mató

El magistrado encargó a la Fiscalía la realización de la filmación completa del acto procesal y solicitó acompañamiento policial a la Comisaría 15ª, a efectos de que arbitre los medios necesarios para brindar cobertura y resguardo durante la realización de las actuaciones, en coordinación con la dependencia policial local.

Daisy Paola Giménez denunció a su ex casi 20 días antes del crimen

Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada a balazos minutos después de las 22:00 del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo, un local de la cadena Biggie, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.

La joven fue interceptada sobre la calle Ybyra Pytã casi Diego García, a una cuadra de su destino. El presunto autor -su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira, de 26 años- habría llegado en un automóvil Toyota Runx blanco, con el que le cerró el paso antes de descender del vehículo, según imágenes de circuito cerrado que registraron parte de la secuencia.

La joven había denunciado ante la Policía Nacional el 18 de septiembre pasado las agresiones y hostigamientos que sufría de parte de su expareja Aldo Alexis Duarte Moreira.

Lea más: Deisy alertó que su agresor seguía hostigándola, pero juzgado no tramitó aviso a la Fiscalía

Dichos episodios de violencia y amenazas ocurrieron el miércoles 16 y jueves 17 de setiembre último, de acuerdo con la denuncia que fue derivada al juzgado de Paz local, cuya actuación no estuvo acorde a la gravedad del caso, con el consecuente resultado ya conocido.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

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