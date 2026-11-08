Iglesia pide justicia y reparación para las familias afectadas por Ueno Bank

Durante la misa central celebrada este domingo en la Catedral Metropolitana de Asunción, el arzobispo advirtió que la situación generada por la entidad financiera “ha dejado al descubierto un gigantesco bache, como un agujero negro que puede atrapar y absorber los recursos de personas, empresas e instituciones y debilitar la confianza”. Asimismo, remarcó que “atrás de las cifras hay personas y familias que confiaron sus ahorros”, en referencia a la incertidumbre que atraviesan los depositantes.

En su dura alocución, el religioso hizo hincapié en la presencia de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades del Estado en el banco afectado, subrayando que “no corresponde dar por perdidos definitivamente los fondos públicos y previsionales”. En ese sentido, urgió a la Fiscalía a transparentar e investigar el caso para determinar el dinero comprometido y establecer mecanismos de recuperación.

Cuestionando la opacidad en la administración de los recursos, el prelado enfatizó que “si se comprueba que hubo engaño deliberado o abuso de confianza, estamos ante una grave y sideral estafa”, agregando que los responsables deberán responder ante la ley. Para cerrar su postura ética sobre el sistema bancario, Martínez citó al papa Francisco al recordar categóricamente que “¡el dinero debe servir y no gobernar!”.

En el ámbito político, el prelado hizo alusión al escenario nacional tras la destitución del presidente Santiago Peña - destituido tras un juicio político-, y la llegada de un nuevo mandatario. “Este momento puede ser una oportunidad para revisar el rumbo y realizar los cambios necesarios, corregir las fallas que han conducido a la crisis”, advirtió.

Papa León XIV tras informe sobre Paraguay: “Estaré rezando por el país”

Para lograr esa reconstrucción institucional, el Cardenal insistió en que el país requiere “confiar responsabilidades públicas a personas honestas, competentes y comprometidas con el bien común”. Señaló además que la confianza social no se reconstruye con parches superficiales, enfatizando que “un clavo no saca otro clavo, y no todo se compra con dinero: la confianza solo comienza a repararse cuando los hechos se esclarecen y se actúa con rectitud”.

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Martínez reveló que durante la jornada de ayer se reunió en Paysandú (Uruguay) con el papa León XIV, a quien informó detalladamente sobre la preocupante coyuntura social y económica que atraviesa el Paraguay. Según relató el arzobispo, el Sumo Pontífice escuchó con pesar la situación de las víctimas de los engaños financieros y le expresó su compromiso de mantenerse en oración permanente por el pueblo paraguayo.

Finalmente, haciendo alusión al pasaje evangélico del día, exhortó a los fieles a “mantener encendida la lámpara del corazón” mediante el ejercicio activo de la caridad y la solidaridad con quienes sufren. El Cardenal concluyó la homilía pidiendo sabiduría para exigir transparencia, cuidar los bienes comunes y defender a los más desprotegidos, recordando que la fe y la justicia deben guiar a la sociedad para superar las tinieblas de la corrupción y la impunidad.