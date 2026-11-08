“Jugó con el futuro de los jóvenes”: Fuertes críticas de estudiantes contra gestión de Ramírez en el MEC

Las voceras estudiantiles de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) y el centro de estudiantes del prestigioso Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB), denunciaron la falta de respuestas para una reforma ante el descalabro en la calidad de la enseñanza, y señalaron graves fallas bajo el mandato de Luis Ramírez en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Entre los cuestionamientos destacan las irregularidades en el registro de más de 1.000 títulos académicos —incluyendo carreras de Medicina sin prácticas hospitalarias—, y la implementación de materiales del plan Educación para la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (EASE), sin aval científico.

A la indignación de los jóvenes se suma la postura de la organización Familias por la Educación Integral en el Paraguay (Feipar), desde donde expresaron una profunda preocupación por el silencio de las autoridades nacionales. Ante la reciente asunción de Pedro Alliana en la Presidencia y los ajustes en el Gabinete Ejecutivo, los sectores educativos consideran urgente la remoción del ministro para dar paso a una gestión enfocada en las verdaderas necesidades de los estudiantes.

Por ahora, la continuidad o salida de Luis Ramírez se mantiene como una gran interrogante ante la total ausencia de información oficial sobre su continuidad en la administración de Pedro Alliana, quien asumió la presidencia de la República tras la destitución de Santiago Peña —cuya gestión colapsó tras la crisis política y judicial del caso Ueno Bank—. El futuro de la cartera educativa se cruza ahora con la necesidad de reestructurar un gabinete salpicado por cuestionamientos, dejando al MEC en el centro de las expectativas sobre un verdadero cambio de rumbo.

Crisis en el MEC: Estudiantes exigen la salida de Luis Ramírez por títulos falsos y polémicos libros

Para fundamentar el pedido de dimisión, Thiara Pérez, vocera de la Unepy, enumeró una serie de graves cuestionamientos que marcaron la administración de la cartera educativa:

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Títulos falsos e irregulares: Denunció que bajo su gestión se registraron miles de diplomas con anomalías graves —lo que equivale a 1 de cada 5 revisados—, incluyendo 147 títulos de Medicina sin prácticas hospitalarias, según datos de la Contraloría General de la República (CGR).

Textos escolares EASE sin base científica: Cuestionó la imposición de libros rechazados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Niñez, basados en las “12 Ciencias”, que citan a Platón para hablar de fisiología y omiten la prevención de las ITS.

Falta absoluta de control y control interno: Señaló que el propio ministro reconoció no saber quién escribe los materiales distribuidos en los colegios, evidenciando una nula supervisión de sus funcionarios y del registro de títulos.

Indiferencia ante los reclamos sociales: Recordó que, cuando las jóvenes protestaron contra los feminicidios pidiendo educación con perspectiva de género, la respuesta de Ramírez fue que “no recibió ningún reclamo”.

“Luis Ramírez no puede seguir siendo Ministro de Educación porque nunca puso a los estudiantes en primer lugar. Tomó la educación de miles de jóvenes como un juego, y mientras él jugaba a hacer política, los que pagaron el precio fueron los estudiantes”, expresaron desde el gremio.

“Priorizó los intereses de su partido”: El CEPB cuestiona el manejo político en el MEC

Valeria Zayas, presidenta del centro de estudiantes del CEPB, apuntó igualmente con dureza contra la administración de Luis Ramírez y denunció que el ministro permitió que el presidente Santiago Peña y sus correligionarios saquearan el Estado en todas las áreas.

Además, remarcó que poco y nada se hizo para mejorar la calidad en el sistema escolar. “Desde hace rato las organizaciones estudiantiles vienen pidiendo una reforma educativa (porque la calidad de educación en Paraguay es mala, y por si fuera poco, desigual) y se tuvo nula respuesta del ministro”, lamentó.

Como ejemplo de su desconexión y falta de compromiso, la presidenta del CEPB calificó como “el colmo” que Ramírez haya estado ausente en la gran mayoría de las reuniones de la Mesa Técnica de Educación (MTE), donde la respuesta recurrente ante sus faltas era invariablemente que “está en reunión con el Presidente”.

La preocupación por el vacío de decisiones en la cartera educativa fue sintetizada por Adriana Closs, de Feipar, quien manifestó que “urgente, se necesita el cambio y realmente es preocupante de que el presidente no haya hablado ni haya hecho nada en relación al Ministerio de Educación, que es tan importante”.

Silencio en el MEC: Ramírez no responde a las críticas y no hubo encuentro oficial con Alliana

Ante esta situación y la crecida de los reclamos de los sectores educativos, nuestro medio intentó comunicarse con el ministro Luis Ramírez para obtener su versión sobre las acusaciones y su futuro en la cartera estatal; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hemos obtenido respuesta a nuestras solicitudes de entrevista ni a los mensajes enviados.

Según información del Palacio de Gobierno, en los dos primeros días de Alliana con agenda oficial, no se informó sobre un encuentro entre el mandatario y el titular de Educación.

Se debe resaltar que los criticados materiales de Ease fueron apuntados tras una millonaria licitación otorgada a Atlas Representaciones S.A. por US$ 7,3 millones, cuyo director general es Fernando Moreira, casado con Silvia “Chichi” Gadea, prima de la exprimera Dama, Leticia Ocampos, y del expresidente Santiago Peña, hoy preso por el caso Ueno Bank. El dinero fue proveído por Itaipú Binacional, cuyo director es Justo Zacarías Irún, miembro del Clan Zacarías Irún en Ciudad del Este.