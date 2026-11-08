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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 06:57

Meteorología anuncia domingo fresco a cálido y sin lluvias

Amanecer en el centro de Asunción.
Amanecer en el centro de Asunción.

La Dirección de Meteorología anuncia mañanas frescas y tardes cálidas durante los próximos días, tras el ingreso de vientos del sector sur ¿Qué condiciones se esperan para el inicio de la semana?. Te contamos en esta nota.

Por ABC Color
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La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia para este domingo una jornada fresca a cálida, luego del ingreso de un frente frío que provocó un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

El fenómeno se registró durante las últimas horas del sábado 7 de noviembre y favoreció la rotación de los vientos hacia el sector sur, generando condiciones más frescas.

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Según el meteorólogo de turno, Alejandro Coronel, durante el amanecer de hoy se registraron temperaturas mínimas de entre 14 y 21 °C, con los valores más bajos en el sur y centro de la Región Oriental.

¿Cómo seguirá el tiempo?

Para el resto de este domingo se prevén temperaturas máximas de entre 22 y 28 °C, con vientos del sur y una disminución gradual de la nubosidad, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Persona caminando sola por la costanera, vestida con sudadera negra y pantalones oscuros, ciudad moderna al fondo.
Personas caminan por la costanera de Encarnación con abrigos ante el frío.

El ambiente se mantendría agradable durante gran parte de la jornada, en comparación con los días anteriores.

Coronel señaló que para mañana, lunes 9 de noviembre, se espera nuevamente un amanecer fresco, con temperaturas mínimas que podrían llegar hasta los 12 °C en algunos puntos del país.

Desde el martes subirán las temperaturas

Durante la tarde del lunes, sin embargo, las condiciones cambiarían gradualmente hacia un ambiente más cálido, con un aumento de las temperaturas.

El meteorólogo indicó que a partir del martes 10 de noviembre se espera una recuperación progresiva de los valores térmicos en todo el territorio nacional.

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Esto estará acompañado por la rotación de los vientos hacia el sector noreste, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas.

Según las previsiones de Coronel, las primeras horas del martes todavía se presentarían frescas, mientras que durante la tarde el ambiente pasaría a ser cálido a caluroso.

De esta manera, se prevén mañanas frescas y tardes cada vez más cálidas durante los próximos días.

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