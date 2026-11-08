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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 10:08

Santiago Peña, libre para recibir visitas y usar un teléfono celular durante su reclusión

Hombre de camisa blanca y corbata rosa, con expresión seria, apoyado sobre mesa en entorno sombrío con barras y botella de agua.
La Fiscalía ordenó la detención del expresidente de la República Santiago Peña Palacios.

El expresidente Santiago Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), donde tiene permitido utilizar su celular y recibir visitas. Comandante de la unidad explica cuáles son las condiciones de su permanencia.

Por ABC Color
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El expresidente de la República Santiago Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), hasta donde llegó ayer alrededor de las 19:00, luego de prestar declaración ante la Fiscalía. El comandante de la unidad, coronel José Dayub, brindó detalles sobre las condiciones en las que se encuentra.

Según explicó, Peña tiene permitido recibir visitas y utilizar su teléfono celular durante su permanencia en el lugar. Esto responde a lo establecido en la disposición judicial, que contempla la condición de “libre comunicación”

“En realidad que nosotros lo que tenemos son dormitorios, no tenemos algún local con rejas ni cosas así. Un dormitorio con una puerta normal, con llave, eso administramos nosotros. Y así como para decir que tenemos un salón específico para ese tipo de situaciones con rejas, no. Solamente es un dormitorio más”, afirmó Dayub, al señalar que consultó el alcance de la medida con la asesoría jurídica de la institución.

No cuentan con celdas para detenidos

El comandante aclaró que actualmente no hay otras personas privadas de libertad en el recinto y que el REP no dispone de instalaciones penitenciarias propiamente dichas para este tipo de situaciones.

Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada ayer sábado, a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay).
Fotografía cedida por la Fiscalía General del Estado donde se observa al expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada ayer sábado, a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay).

En ese sentido, explicó que cuentan con dormitorios y no con celdas o habitaciones con rejas: “Solamente es un dormitorio más”, indicó el comandante

Alimentación y actividades físicas

Respecto a la alimentación, Dayub comentó que ofreció a Peña la posibilidad de recibir desayuno, almuerzo y cena preparados por la institución.

“Justamente ayer estuve conversando con el señor a su vuelta y le mencioné de que nosotros teníamos condiciones de poder proveerle el desayuno, el almuerzo y la cena, a lo que el mismo mencionó de que estaría solicitándole a su familia esa parte”, precisó.

Sin embargo, el expresidente habría manifestado su intención de solicitar a su familia que se encargue de proveerle las comidas.

Lea más: Santiago Peña fue el principal defensor del Grupo Vázquez: estas son las evidencias

De acuerdo con lo señalado por el comandante, los alimentos serían llevados al recinto por sus familiares, en horarios aproximados de las 08:00, al mediodía y entre las 18:00 y las 19:00.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que Peña pueda caminar o realizar actividades físicas dentro del amplio predio militar, Dayub señaló que existen condiciones para ello, aunque todavía debía consultar si la disposición judicial le permite hacerlo. Las declaraciones fueron brindadas a la 1020 AM.

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