Plaza Uruguaya de Asunción vuelve a abrir al público tras obras de renovación

Este domingo volvió a abrir sus portones al público la icónica Plaza Uruguaya del microcentro de Asunción, luego de obras de revitalización enmarcadas en un proyecto de renovación del Centro Histórico de la capital que impulsa el Ministerio de Obras Públicas.

Los vecinos pudieron volver a ingresar al predio de la Plaza Uruguaya luego de las 18:00 de hoy, cuatro meses después del inicio de las obras de revitalización en uno de los principales pulmones verdes que le quedan al microcentro de Asunción.

En conversación con ABC Color, la arquitecta Evelyn Madelaire, coordinadora del Consorcio Palma – compuesto por las empresas Compañía de Construcciones Civiles S.A. y TECO S.R.L., que tuvo a cargo la ejecución de las obras – explicó que aún quedan pendientes algunos “trabajos menores” en la plaza, pero enfatizó que esta ya es apta para recibir visitantes.

¿En qué consistió la obra de renovación de la Plaza Uruguaya?

Entre los trabajos realizados, Madelaire mencionó la renovación total de los pavimentos de la plaza y la instalación de nuevos elementos de mobiliario como basureros, bancos y bebederos.

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Resaltó también la restauración de elementos del patrimonio histórico de la plaza como las esculturas y las farolas, algunas de las cuales datan de la década de 1920.

Finalmente, la arquitecta mencionó la colocación de nuevos elementos de iluminación, nuevos juegos para niños y aparatos de ejercicio para adultos mayores, además de la instalación de un canil, un espacio cerrado en el que los perros pueden estar sin correa.

¿Cuánto costó la obra?

La inversión aproximada de las obras de revitalización de la Plaza Uruguaya es de aproximadamente 6.000 millones de guaraníes, explicó Madelaire.

La mejora de la Plaza Uruguaya forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana, en el marco del Subproyecto Centro Histórico de Asunción – Fase 1, financiado por el Banco Mundial.