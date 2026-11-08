Requisan celular a Santiago Peña en su lugar de reclusión

Procesado en una causa penal abierta como derivación del caso Ueno Bank, el destituido presidente Santiago Peña Palacios ingresó al Regimiento Escolta Presidencial (REP) alrededor de las 19:00 del sábado pasado, para cumplir la prisión preventiva decretada por el juez penal de Garantías Humberto Otazú.

Hoy, en declaraciones a la prensa, el comandante de la unidad, coronel José Dayub, brindó detalles sobre las condiciones en las que se encuentra recluido el exmandatario, ubicado en la Avda. Mariscal López y Avda. General Santos.

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El REP no está preparado para personas privadas de libertad

El jefe militar explicó que el cuartel no está adecuado para albergar a personas privadas de libertad y por ende carece de celdas. Comentó que el exmandatario ocupa una de las habitaciones.

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“En realidad que nosotros lo que tenemos son dormitorios, no tenemos algún local con rejas ni cosas así. Un dormitorio con una puerta normal, con llave, eso administramos nosotros. Y así como para decir que tenemos un salón específico para ese tipo de situaciones con rejas, no. Solamente es un dormitorio más”, afirmó Dayub.

“Infidencia” del comandante del REP movilizó a fiscales

En otra parte de la entrevista, el jefe militar dijo que el expresidente Santiago Peña no cuenta con restricción alguna y puede recibir visitas y utilizar su celular.

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“Lo que menciona acá este oficio N° 315 donde se decreta la prisión preventiva, menciona en libre comunicación y eso consulté a mi asesor jurídico y mencionó de que sí, puede recibir visita, hablar por teléfono, entonces no hay restricción en cuanto a eso", declaró el jefe militar a radio Ñandutí.

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Esta sorpresiva revelación, además de generar fuertes críticas en redes sociales, motivó la intervención de los agentes fiscales que imputaron a Peña por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio.

Comitiva fiscal se constituyó en el REP para incautar celular a Santiago Peña

Los fiscales que imputaron a Peña, al interiorizarse de la situación irregular, acudieron al juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos de turno, a cargo de Humberto Otazú.

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Posteriormente, acompañados de una actuaria judicial, los fiscales Cristhian Benítez, Ruth Benítez, Silvia González y Elena Fiore se constituyeron en la sede del REP y requisaron un iphone del poder del expresidente.

En términos jurídicos, la expresión “libre comunicación” para una persona privada de libertad, se refiere al acceso a su abogado, a su familia, a la Fiscalía y al Juzgado. De ninguna manera incluye el uso de teléfonos celulares que, de hecho, está expresamente prohibido para cualquier persona con prisión preventiva.