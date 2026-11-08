Sin clases este lunes: Docentes llevan la crisis de Ueno Bank a Pedro Alliana

La medida es impulsada por los principales sindicatos del sector, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), la Otep -SN y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), cuyos dirigidos se concentrarán en la Plaza de las Armas de Asunción y en las cabeceras departamentales del país, principalmente por el “riesgo de quiebre” de la Caja Fiscal tras la caída de Ueno Bank.

En medio de la movilización, una comitiva de dirigentes de los gremios se reunirá a las 11:30 con el mandatario Pedro Alliana, quien los recibirá para escuchar sus reclamos, según confirmó el presidente de la FEP, Silvio Piris.

La Federación presentará una propuesta de ley especial que garantice la restitución de los fondos jubilatorios, que estaban depositados en la fallida entidad bancaria. Por el millonario desfalco de recursos públicos, sus principales dirigentes están presos, al igual que el expresidente Santiago Peña.

“La idea es generar una ley que priorice la recuperación de recursos de la Caja Fiscal, que prácticamente está en quiebra con lo que quedó en este banco. También que se garanticen los fondos de jubilaciones y lo que está retenido del Instituto de Previsión Social (IPS). Sería algo parecido a la normativa que se hizo para ampliar y asegurar los fondos de garantía para los ahorristas”, indicó Piris.

Fondos en riesgo y la paralización total de las escuelas del MEC

Ante la gravedad del escenario financiero tras la caída de Ueno Bank, las medidas de fuerza de los docentes impactarán de forma directa en el sistema educativo nacional durante este lunes:

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Millonarios recursos públicos comprometidos: Los gremios exigen la garantía y devolución total de US$ 60 millones pertenecientes a la Caja Fiscal y US$ 350 millones correspondientes al IPS, además de otros fondos afectados por el colapso bancario.

Sin actividades en las aulas: Debido a la masiva adhesión de los educadores a la movilización nacional, las clases quedan totalmente suspendidas en instituciones públicas de Asunción, el departamento Central, Bajo Chaco y las principales cabeceras departamentales del país.

Suspensión del programa Hambre Cero: El El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) confirmó la cancelación del servicio de almuerzo escolar para este lunes en Capital, Central y Presidente Hayes. La cartera estatal justificó la medida para resguardar los recursos públicos y evitar el desperdicio masivo de alimentos ante la falta de alumnos en los colegios.

Otros reclamos en carpeta: La huelga docente contempla también el pedido para acelerar la desvinculación de los educadores ya jubilados, así como la exigencia de un aumento salarial del 8% y una mayor inversión para el sector dentro del Presupuesto General de la Nación 2027.

Tras la jornada de protestas y las negociaciones previstas con el Poder Ejecutivo, el sector docente prevé retomar las actividades de forma regular. En principio, las clases y la provisión de los servicios escolares se restablecerán con total normalidad a partir de este martes 10 de noviembre en todas las instituciones educativas del país.