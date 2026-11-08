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Nacionales
08 de noviembre de 2026 - 21:45

Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino

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FISCALÍA DE PARAGUAY

A raíz de las controversias y la investigación fiscal en torno a la mansión vinculada al expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino, la abogada Carolina Berdoy presentará mañana una solicitud formal de información pública ante la Municipalidad local.

Por Faustina Agüero
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La abogada Carolina Berdoy, pobladora de San Bernardino, impulsará esta iniciativa con el objetivo de esclarecer posibles discrepancias urbanísticas, tributarias y ambientales que estarían vinculadas al desarrollo inmobiliario de la zona.

La propuesta busca promover una revisión de los procedimientos y decisiones administrativas adoptadas por la Municipalidad administrada por Emigdio Ruiz Diaz (ANR), así como verificar si las actuaciones de la Intendencia se ajustan a las normativas vigentes.

A través de esto, se pretende contar con información clara y documentada sobre los permisos, autorizaciones y demás actuaciones municipales relacionadas con los emprendimientos inmobiliarios, además de determinar si existen eventuales irregularidades en materia de planificación urbana, cumplimiento de obligaciones tributarias y protección ambiental.

La intención es que las instituciones competentes puedan analizar la situación, brindar las explicaciones correspondientes y garantizar la transparencia en los procesos administrativos vinculados al crecimiento inmobiliario de San Bernardino.

El pedido cobra relevancia en medio de las investigaciones sobre la lujosa residencia de Santiago Peña, que este domingo fue allanada por una comitiva fiscal y policial en el marco de la causa penal que involucra al exmandatario.

El procedimiento se realizó en San Bernardino, departamento de Cordillera.

Berdoy, especialista en Delitos Económicos y Procedimiento Penal, realizará la presentación en su carácter de vecina de la ciudad y profesional del Derecho, con la adhesión de otros ciudadanos.

Lea más: Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino

Pedirán respuestas al jefe comunal

Entre los principales objetivos figuran obtener respuestas por escrito, acceder a documentos públicos, verificar las actuaciones municipales y solicitar la preservación de expedientes administrativos.

La presentación también contempla remitir copias a la Junta Municipal de San Bernardino, la Contraloría General de la República, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y el equipo fiscal que interviene en la causa penal N.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de Confianza y otros”.

La abogada sostiene que busca una constatación documental de las actuaciones municipales, sin atribuir responsabilidades penales anticipadas, y que las instituciones competentes cuenten con los antecedentes para evaluar eventuales intervenciones.

Lea más: La bóveda de la mansión de Santiago Peña

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