Tras la estrepitosa caída e intervención de Ueno Bank por graves problemas de insolvencia —un terremoto financiero que desató una crisis institucional sin precedentes y derivó en la destitución de Santiago Peña como presidente de la República—, trabajadores y jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) piden la destitución inmediata de todo el Consejo de Administración y la apertura de causas penales con condenas efectivas para quienes rifaron los fondos del seguro social.

La indignación popular no acepta paños tibios. Con más de US$ 350 millones de los fondos previsionales comprometidos en la entidad bancaria quebrada, que el IPS afirma representa el 9% de sus activos, la ciudadanía exige depurar responsabilidades en una cadena de mando que, de manera sistemática, ignoró las alertas técnicas y flexibilizó normativas para favorecer a un banco privado asociado a Santiago Peña, en detrimento de la salud y el bienestar jubilatorio de los aportantes.

Voces de la indignación: ¿Por qué Jorge Brítez y consejeros del IPS no están presos?

En las calles, en las plazas y a través de las redes sociales, los comentarios de los trabajadores y jubilados del IPS reflejan una profunda preocupación ante la impunidad con la que operaron las autoridades de la previsional. El vaciamiento financiero no es visto solo como un error administrativo, sino como un acto deliberado de complicidad.

¿Por qué el expresidente del IPS, Jorge Brítez y sus consejeros no están presos? Ellos rifaron la plata del pueblo. Hicieron modificaciones en IPS para entregar a Ueno Bank la plata de los jubilados", es el cuestionamiento que lanzó Mauricio Romero, mientras protestaba frente al Congreso Nacional.

La molestia ciudadana apunta directamente al poder interno del IPS, a Jorge Brítez y los consejeros que permitieron desproteger los ahorros de toda una vida. Referentes de los jubilados y asegurados exigen justicia directa sin privilegios:

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32.000 jubilados cobraban con Ueno Bank ). Ciudadanos indignados han manifestado abiertamente que los responsables directos deben enfrentar a la justicia sin contemplaciones, exigiendo medidas cautelares extremas ante el daño patrimonial ocasionado. Jorge Brítez y su entorno administrativo en el punto de mira: Los aportantes sostienen que la gestión de Brítez al frente del IPS facilitó la canalización masiva de recursos públicos hacia Ueno Bank, obligando incluso a los jubilados a operar de forma cautiva con dicha entidad (Unos). Ciudadanos indignados han manifestado abiertamente que los responsables directos deben enfrentar a la justicia sin contemplaciones, exigiendo medidas cautelares extremas ante elocasionado.

El rol cómplice de los consejeros: Con comentarios tajantes que circulan masivamente, los asegurados denuncian que las modificaciones a la carta orgánica del IPS no fueron fortuitas, sino trajes a medida diseñados para inyectar millonarios flujos financieros a una estructura bancaria que colapsó, dejando en vilo el futuro jubilatorio de miles de aportantes.

“Nadie está preso (…) Porque tenemos un Emiliano Rolón como Fiscal General del Estado que es el primero que debe estar preso por malísimo desempeño de sus funciones”, sentenció Arturo Ojeda.

En la misma línea, Carmen Romero cuestionó con dureza la falta de respuestas institucionales: “Estos consejeros sabían bien lo que iba pasar con la plata de los jubilados, tienen que salir de su puesto y directo a la cárcel, ¡son cómplices de la gran estafa!”.

Actualmente, Jorge Brítez está formalmente imputado por el Ministerio Público por el hecho punible de lesión de confianza.

La imputación principal se centra en el marco de una causa por supuestas irregularidades, pagos indebidos y perjuicio patrimonial (estimado en unos G. 61.000 millones) vinculado al contrato y las sucesivas adendas firmadas para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central del IPS. La gestión de Brítez también ha sido objeto de otras causas abiertas y líneas de investigación por parte de la Fiscalía, como contrataciones y licitaciones cuestionadas.

Consejeros del IPS durante la gestión de Jorge Brítez

El Consejo de Administración del IPS, bajo la presidencia de Jorge Magno Brítez Acosta (quien asumió el cargo en agosto de 2023 designado por el gobierno de Santiago Peña), estuvo compuesto por los representantes de los diferentes sectores que integran la estructura de la previsional:

Jorge Brítez, posteriormente fue reemplazado por Isaías Fretes (actualmente titular del Ministerio de Salud). Más recientemente, fue nombrado Derlis León como presidente del Consejo de Administración.

Para los trabajadores y jubilados del IPS, este cuerpo colegiado es el responsable de aprobar las normativas internas, las operaciones financieras y las compras masivas de bonos y certificados de depósito de ahorro (CDA) que elevaron drásticamente la exposición del IPS en Ueno Bank.

Carlos Pereira y su intentó de capitalización en Ueno Bank

El malestar de los asegurados se incrementó exponencialmente al recordar las maniobras previas al colapso financiero. Pocos días antes de que se decretara la intervención de Ueno Bank, Carlos Pereira, exconsejero y figura influyente en el esquema financiero del Estado, sugirió abiertamente que el IPS debía capitalizar Ueno Bank con fondos de la previsional.

Los jubilados calificaron esta propuesta como una maniobra desesperada para rescatar con dinero público y de los aportantes a una entidad que ya mostraba signos claros de insolvencia sistémica. Aunque la propuesta fue rechazada por el Consejo de Administración, a cargo de Derlis León, los aportantes reclaman que dicha sugerencia sea investigada por el Ministerio Público como un eslabón más de una asociación para delinquir en perjuicio de la previsional.

IPS: Destitución y cárcel para frenar el vaciamiento

Mientras el Gobierno intenta llevar tranquilidad asegurando la continuidad del pago de jubilaciones y aguinaldos mediante reingenierías financieras temporales, el clamor de los afectados es innegociable. La Asociación de Asegurados y Jubilados del IPS exige formalmente: