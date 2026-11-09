ABC
9 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
La primera mañana
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
15º
Ahora
ver más
15º
Ahora
HOY
Min
13º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-11
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-12
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
36º
undefined 2026-11-14
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Nacionales
09 de noviembre de 2026 - 05:00

Areguá “adelanta” la Navidad, mientras artesanos preparan para la Feria de Pesebres

Mujer sonriente en camiseta gris sostiene un muñeco mientras muestra artesanías navideñas en un colorido mercado.
Pesebres para todos los gustos ofertan en Areguá.LUCIA GONZALEZ

La ciudad de Areguá ya está inundada del espíritu navideño. Los locales del Paseo de La Artesanía ya cuentan con los pesebres de diferentes formas, tamaños y precios que van de G. 35 mil a 35 millones, disponibles para todos los gustos y estilos.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los visitantes, familias y turistas pueden sumergirse en la cultura alfarera y explorar la exposición de las piezas en la ciudad de Areguá que ya están disponibles para el público.

En ese contexto, numerosas familias exponen sus sueños y proyectos, heredados y adoptados como es el caso de José Sosa que está en el rubro hace 15 años de la mano de la familia de su esposa.

Pesebre decorativo con figuras de la Virgen María, San José y animales, en un entorno comercial de artesanías.
La alfarería de Areguá es una tradición ancestral y fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional por la Secretaría Nacional de Cultura. Cada año, la ciudad se convierte en el epicentro de la Navidad en Paraguay gracias a su histórica producción de pesebres de barro y cerámica

“Nosotros en familia nos encargamos de pintar las piezas y exponer al público. Entre todos los artesanos compartimos experiencias para que entre todos podamos sobrellevar la venta de la artesanía”, expresó Sosa.

José Sosa, sentado en su silla, pinta de colores pasteles, y tonos nubes las piezas que este año pasarán en las casas de sus clientes. Mientras que su hija lo acompaña con la pintura llevando adelante la sacrificada labor artesanal familiar.

Pesebres pequeños y gigantes

A lo largo de la avenida empedrada, la variedad de pesebres es abundante e interesante. Así como los precios se ajustan a todos los presupuestos y estilos también.

Lea más: https://www.abc.com.py/viajes/2024/06/06/las-ocho-paradas-turisticas-de-aregua-que-debes-conocer-este-finde-largo/

Para coleccionistas o instituciones, se exhiben “verdaderas obras monumentales”, como las piezas de 1,20 metros de altura, cuyo precio puede ascender hasta G. 35 millones. También hay pesebres exclusivos, hechos totalmente a mano con diseños originales, valorados en G. 4 millones.

Un hombre de pie conversa con una mujer y dos niños, observando figuras artesanales bajo un cielo gris y suelo mojado.
La compra del pesebre es una interesante razón para visitar Areguá.

De manera general, un pesebre completo cualquiera sea su tamaño tradicionalmente tiene 17 piezas, incluyendo a José, María, el Niño, los tres Reyes Magos, sus camellos, ovejas, el ángel, el gallo, la vaca y el burro.

En Arte Vida atiende Doña Vidalia Rolón y sus colaboradores. Para este año tiene más de 500 piezas de pesebres de todos los tamaños.

G. 35 millones

“Hay como 10 tipos de tamaños. El precio más accesible es de G. 35mil y el precio más alto es de 35 millones. Dos de las piezas ya vendimos. Estamos esperando enviar a sus dueños”, cuenta la artesana.

Además, preparan pesebres pequeños, ideales para rincones o regalos que se llevan para las oficinas como también aquellas familias que viven en departamentos.

Para este estilo de clientes los diseños son de caricaturas y también los tradicionales. Algunos con su árbol de navidad, y luces con adornos de de sombreros piris.

Entre estás piezas se encuentra a la Sagrada Familia, que por lo general son los más chiquitos, algunos medianos, que según los artesanos son los más solicitados.

La tradicional Expo Feria iniciará a mediados del mes de noviembre. Los artesanos esperan tener una buena receptividad en las ventas pese a que actualmente se pasa por una crisis económica tras la caída de Ueno Bank y los cambios que se dan en el área de la política. Pese a toda esta situación auguran un fin de año comercial alentador para cerrar el año de manera positiva.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Tras el caso de la mansión de Peña, pedirán informes a la Municipalidad de San Bernardino
Ver más
02
Política
Marco Rubio llamó a Pedro Alliana y lo invitó a una próxima reunión
Ver más
03
Economía
Alliana ordena que afectados por Ueno Bank no paguen multas ni recargos tributarios
Ver más
04
Economía
Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay
Ver más
05
Nacionales
Azerbaiyán conmemoró su Día de la Victoria con imágenes en pantallas de Paraguay
Ver más

Te puede interesar