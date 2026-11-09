Areguá “adelanta” la Navidad, mientras artesanos preparan para la Feria de Pesebres

Los visitantes, familias y turistas pueden sumergirse en la cultura alfarera y explorar la exposición de las piezas en la ciudad de Areguá que ya están disponibles para el público.

En ese contexto, numerosas familias exponen sus sueños y proyectos, heredados y adoptados como es el caso de José Sosa que está en el rubro hace 15 años de la mano de la familia de su esposa.

“Nosotros en familia nos encargamos de pintar las piezas y exponer al público. Entre todos los artesanos compartimos experiencias para que entre todos podamos sobrellevar la venta de la artesanía”, expresó Sosa.

José Sosa, sentado en su silla, pinta de colores pasteles, y tonos nubes las piezas que este año pasarán en las casas de sus clientes. Mientras que su hija lo acompaña con la pintura llevando adelante la sacrificada labor artesanal familiar.

Pesebres pequeños y gigantes

A lo largo de la avenida empedrada, la variedad de pesebres es abundante e interesante. Así como los precios se ajustan a todos los presupuestos y estilos también.

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Para coleccionistas o instituciones, se exhiben “verdaderas obras monumentales”, como las piezas de 1,20 metros de altura, cuyo precio puede ascender hasta G. 35 millones. También hay pesebres exclusivos, hechos totalmente a mano con diseños originales, valorados en G. 4 millones.

De manera general, un pesebre completo cualquiera sea su tamaño tradicionalmente tiene 17 piezas, incluyendo a José, María, el Niño, los tres Reyes Magos, sus camellos, ovejas, el ángel, el gallo, la vaca y el burro.

En Arte Vida atiende Doña Vidalia Rolón y sus colaboradores. Para este año tiene más de 500 piezas de pesebres de todos los tamaños.

G. 35 millones

“Hay como 10 tipos de tamaños. El precio más accesible es de G. 35mil y el precio más alto es de 35 millones. Dos de las piezas ya vendimos. Estamos esperando enviar a sus dueños”, cuenta la artesana.

Además, preparan pesebres pequeños, ideales para rincones o regalos que se llevan para las oficinas como también aquellas familias que viven en departamentos.

Para este estilo de clientes los diseños son de caricaturas y también los tradicionales. Algunos con su árbol de navidad, y luces con adornos de de sombreros piris.

Entre estás piezas se encuentra a la Sagrada Familia, que por lo general son los más chiquitos, algunos medianos, que según los artesanos son los más solicitados.

La tradicional Expo Feria iniciará a mediados del mes de noviembre. Los artesanos esperan tener una buena receptividad en las ventas pese a que actualmente se pasa por una crisis económica tras la caída de Ueno Bank y los cambios que se dan en el área de la política. Pese a toda esta situación auguran un fin de año comercial alentador para cerrar el año de manera positiva.