BCP adelanta salida de nuevos billetes de G. 100.000: ¿por qué mantendrán la firma de Carlos Carvallo?

En comunicación con ABC Color, el tesorero del Banco Central del Paraguay (BCP), César Rojas, se refirió al inicio de la puesta en circulación de un nuevo lote compuesto por 7 millones de 100.000 guaraníes. Aunque la salida al mercado estaba planificada originalmente para la segunda quincena de diciembre, la institución monetaria decidió adelantar la fecha ante la alta demanda manifestada por las entidades bancarias privadas.

En este sentido, manifestó que esta decisión busca garantizar que las entidades financieras cuenten con la liquidez suficiente para abastecer sus operaciones rutinarias.

Lea más: Alliana propone a Jorge Schreiner para presidir el Banco Central del Paraguay

Cabe resaltar que estas nuevas piezas no reemplazan de forma inmediata a los billetes que ya estaban circulando en las calles. La nueva remesa convivirá con la familia anterior de billetes y la sustitución completa ocurrirá de manera paulatina, a medida que las unidades más antiguas sufran desgaste natural por el uso diario.

Medidas de seguridad esenciales: toque, mire y gire

Para evitar engaños y comprobar rápidamente si un billete de 100.000 guaraníes es auténtico, las autoridades recomiendan aplicar una regla básica compuesta por tres pasos: tocar, mirar y girar.

El primer paso consiste en tocar el billete para comprobar la calidad de su papel a base de algodón. Al pasar los dedos por los bordes laterales del ejemplar, el cual mide 160 milímetros de largo por 67 milímetros de ancho, es posible percibir una textura áspera y con poritos que caracteriza al papel moneda legítimo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En los costados ven la textura, un poco de porosidad ahí en los extremos del billete. Tiene 160 mm de largo y 67 mm de ancho. Pero aquí lo más importante es mirar, entonces, el tocar el sustrato, que es de algodón, en los extremos del billete; luego el mire, hay que mirar ahí la marca de agua a trasluz, por ejemplo, uno ve la marca de agua del billete; y el gire, al girar el billete de un lado, digamos que al girar de ángulo, uno observa la tinta que es ópticamente variable”, explicó.

El segundo y tercer paso requieren observar la pieza con mayor atención visual. Al colocar el billete a trasluz, se puede ver claramente la marca de agua integrada, mientras que al girarlo en distintos ángulos se activa la tinta Spark, un componente de alta tecnología que cambia de color y le otorga gran seguridad al diseño.

Serie de billetes nuevos llevarán firma del expresidente del BCP

Al ser consultado sobre la posibilidad del cambio de firma con la del actual presidente del BCP, debido al escándalo que envuelve a Carlos Carvallo, expresidente de la entidad bancaria ahora detenido e investigado por el caso Ueno Bank y que grabó su firma en los nuevos billetes, explicaron que la inclusión del nombre del extitular responde a que la compra e impresión de este lote en particular se adjudicó durante su periodo al frente de la institución.

En este sentido, aseguró que las firmas impresas solo se actualizan cuando el banco encarga una serie completamente nueva.

“Cuando haya una reimpresión, de acuerdo al movimiento de nuestras existencias, del inventario, lógicamente eso va a llevar la firma del nuevo presidente del banco”, refirió.

Lea más: Caso Ueno Bank: expresidente del BCP afirma que teme por su vida

Por esta razón, se estima que esta remesa mantendrá la firma actual durante los próximos tres o cuatro años, tiempo promedio que toma agotar el stock disponible. De igual manera, las demás denominaciones de 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 y 2.000 guaraníes irán saliendo paulatinamente al mercado bajo este mismo esquema de distribución gradual.