Caso Ueno: Fiscalía pide ratificar prisión a Miguel Vázquez y otros cinco exdirectores

Que Federico Miguel Vázquez Villasanti (36), Juan Manuel Gustale Cardoni (41); Julio Daniel Rey Fernández (47); Alejandro Gómez Abente (44); Diego Fernando Duarte Schussmuller (50); y Miguel Ángel Almada Frutos (49), continúen cumpliendo prisión preventiva, por el caso Ueno Bank, es el pedido hecho por la Fiscalía ante la apelación presentada por las defensas de los imputados.

Recordemos que Vázquez se desempeñaba como CEO y vicepresidente 2º de Ueno Bank; Gustale era el presidente, Rey, vicepresidente 2°, Gómez Abente y Duarte directores titulares y Almada, síndico.

Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle, contestaron la apelación a la resolución judicial que dictaba la prisión preventiva a los imputados, que fue planteada por los distintos defensores. El pedido de que la medida se ratifique fue elevado al juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

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Según los antecedentes, la defensa de los encausados al momento de apelar el AI N° 359 señaló que “la resolución sería infundada, arbitraria y contradictoria”, además, alegó que “el Juzgado no habría realizado un análisis suficiente de los elementos de convicción ni de la participación atribuida a su defendido”.

La defensa también atacó el argumento del peligro de fuga, señalando “que la gravedad de los hechos, la expectativa de pena y la disponibilidad de recursos económicos no demostrarían por sí solas la intención de sustraerse”, y sobre el riesgo de obstrucción, “la prueba sería principalmente documental, estaría bajo custodia del Banco Central del Paraguay y que Ueno Bank SA, se encontraría intervenido”.

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Caso Ueno: juzgado analizó hipótesis y posibilidades, según Fiscalía

Por su parte, los representantes del Ministerio Público sostuvieron al momento de contestar la apelación de la defensa que, “el artículo 242 del Código Procesal Penal exige la concurrencia conjunta de tres presupuestos: elementos de convicción suficientes sobre un hecho punible grave; necesidad de la presencia del imputado y sospecha razonable de su participación; y hechos suficientes para suponer peligro de fuga o posible obstrucción de un acto concreto de investigación”.

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En ese sentido, los fiscales señalaron que la “conjunción alcanza a esos tres requisitos; dentro del tercero, la norma contempla riesgos alternativos. Por ello, acreditado razonadamente el peligro de fuga, no es necesario demostrar además un peligro autónomo de obstrucción”.

En ese sentido, los fiscales indicaron que la resolución judicial “examinó los dos primeros presupuestos a partir del acta de imputación y de informes de supervisión del Banco Central del Paraguay, así como documentación de operaciones crediticias de los años 2025 y 2026”.

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Ello teniendo en cuenta que “la hipótesis provisional describe préstamos y sobregiros otorgados a sociedades vinculadas, transferencias de fondos y operaciones de venta de cartera cuya realidad económica estaría cuestionada” y las intervenciones de los imputados en dichas operaciones.

Sobre la cuestión del peligro de fuga y de obstrucción, “la presentación voluntaria y la colaboración alegada merecen consideración, pero no determinan por sí solas que el riesgo futuro esté neutralizado ni obligan a sustituir la prisión preventiva”.

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Mientras que sobre las cauciones reales ofrecidas, los fiscales señalaron que, cuando el juzgado procedió a “valorar conjuntamente el riesgo y la eficacia de las cauciones, entendió que la propuesta no bastaba en el estado de los antecedentes, pues no se había acreditado una garantía patrimonial verificable y efectiva para neutralizar el riesgo apreciado”.

Ueno Bank ocultó vinculaciones empresariales con las que operó

Con relación a las empresas MOWI SA, GRUPO HENDY SA y GRUPO M SA, inicialmente Ueno Bank SA las tenía clasificadas como empresas vinculadas a su grupo, principalmente por la existencia de accionistas en común. En octubre de 2025 solicitó la desvinculación de ellas, pero sin remitir las documentaciones respaldatorias.

Como la desvinculación empresarial solo habría sido en papeles, entre setiembre de 2025 y mayo de 2026, Ueno Bank SA otorgó préstamos a MOWI SA, GRUPO HENDY SA y GRUPO M SA, como también sobregiros en cuentas corrientes que las empresas tenían en la entidad bancaria.

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En ese contexto, la Superintendencia de Bancos constató que las operaciones se dieron con ciertas irregularidades como:

Análisis de riesgo de crédito débiles.

Importes de los créditos desproporcionados con relación a la capacidad financiera de las empresas.

Condiciones de financiamiento laxas (plazos extensos).

Otorgamientos de crédito a sola firma, sin ninguna garantía a pesar de los montos.

Inconsistencia entre el destino declarado de los créditos con relación a su destino real.

Dichas irregularidades revisten de gravedad porque, según el análisis hecho por la autoridad bancaria, la trazabilidad del destino de los fondos no se vincula de manera principal con la actividad propia de las empresas, sino con el sostenimiento de otras sociedades del grupo.

Así, entre los años 2025 y 2026, MOWI SA obtuvo créditos de Ueno Bank SA por un total de G. 254.157.320.385, que quedó como deuda pendiente.

También en la imputación se destaca que, los desembolsos efectuados por Ueno Bank SA a MOWI SA, a su vez habrían sido transferidos casi de inmediato, a cuentas de ITTI SAECA, REDISA, REDIPRO, entidades vinculadas al grupo económico del banco, observándose así que los recursos provenientes de los créditos o sobregiros, fueron utilizados por estas empresas para la reducción de sobregiros, pagos de factura o pago de cheques con cargo a otros bancos.

Operaciones entre Ueno Bank, Hendy SA y Grupo M

El banco Ueno también otorgó créditos a la empresa Grupo Hendy SA, en el periodo 2025 a 2026, por un total de G. 252.521.261.384. En total fueron tres, los cuales se dieron en el primer año y con características que no se ajustarían a las condiciones normales de mercado, como montos elevados frente a la capacidad de la empresa.

En cuanto al destino de los fondos, se observó que estos provenían de las líneas de sobregiro que a su vez habrían sido transferidos a REDIPRO SA e ITTI SAECA, y luego fueron canalizados a cuentas de REDIPRO SA y REDISA que estas firmas tenían en otras entidades financieras a través de transferencias Sipap.

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También se verificó que el repago de la única operación de préstamo con amortización registrada se habría efectuado con fondos provenientes de REDIPRO SA, que a su vez, se originaron en transferencias recibidas de ITTI SAECA. Es así que, los repagos de los sobregiros de Hendy SA, habrían sido hechos con fondos transferidos de Vinanzas SA, REDIPRO SA, REDISA E ITTI SAECA a través de SIPAP.

En el marco del proyecto entre Ueno y el Grupo M SA, a la última entidad se le habrían otorgado créditos por un total de G. 237.105.585.238, sin garantía real alguna y sin que se evidencie una estructura de repago proporcional a la magnitud de los desembolsos comprometidos.

La imputación destaca aquí que, sobre la capacidad de repago, la deuda de largo plazo superó al menos 11,85 veces los ingresos del período analizado, es decir, G. 10.576.000.000, lo que refleja un nivel de endeudamiento significativamente elevado en relación con la generación de recursos de la empresa.

Otras operaciones hechas por Ueno con irregularidades, según la Fiscalía

Entre 2025 y 2026, se observaron también operaciones crediticias con tres empresas: TUIU SA, FRANEDE SA y AIME Corredores de Seguros. Si bien estas no fueron identificadas como vinculadas, a diferencia de las tres inicialmente citadas, tras un análisis de la Superintendencia de Bancos se constataron elementos que permitían concluir su vinculación entre sí.

También se destaca que, aunque varias de las operaciones fueron canceladas, estas no eliminan la relevancia de las condiciones en que fueron concedidas, particularmente en cuanto estas evidencian un patrón de otorgamiento de créditos a entidades vinculadas, caracterizado por deficiencias en los controles de riesgo y en la administración prudente de los recursos captados del público.

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Además, a través del análisis de la autoridad bancaria, se identificaron otras operaciones con las firmas NUEVO MUNDO ENTERTAINMENT SA.; NUBICOM SA; GSR EAS; OFFICE DESIGN SRL; GRUPO BERILO SA y GALADRIEL SA, las cuales evidenciarían de igual forma un patrón de actuación, similar a los otros dos.

Ueno buscó sanear sus balances con venta de cartera

Ante el hecho de que persistía de la Superintendencia de Bancos de considerar a MOWI SA, GRUPO M SA y GRUPO HENDY SA, como empresas vinculadas a al grupo financiero de Ueno Bank, esta última optó por transferir su cartera de clientes a la firma Vinanzas SA, la cual también sería una empersa vinculada.

Dicha vinculación, reviste una circunstancia de especial relevancia, ya que el artículo 7 de la Resolución N° 15, Acta N° 24 del 30 de mayo de 2024, prohíbe la venta financiada de cartera a personas físicas o jurídicas vinculadas, por lo que la operación fue instrumentada como venta al contado.

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Esa operación hizo suponer que Vinanzas SA debía disponer de los fondos para adquirir dichas carteras, sin embargo, al realizar la trazabilidad de los fondos utilizados por la empresa para concretar la adquisición se advirtió que varias de las empresas que proporcionaron recursos a Vinanzas SA habrían obtenido, a su vez, financiamiento de Ueno Bank SA.

Cabe destacar que el precio de la operación por la cartera de las empresas vinculadas a Ueno fue por un total de US$ 74.418.418,12.