Docentes se movilizan en cinco puntos en el departamento de San Pedro

La medida de fuerza docente es impulsada por los principales gremios del sector, entre ellos la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica), Otep-SN y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

En el departamento, los educadores se concentran en cinco puntos: San Pedro de Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray, Liberación, Santaní y Capiibary. Las actividades académicas quedaron suspendidas en las instituciones públicas debido a la adhesión de los docentes a la convocatoria nacional.

El director de Policía de San Pedro, comisario principal Nicolás Cardozo, informó que las movilizaciones se desarrollan de manera pacífica. Indicó que la Policía Nacional mantiene un operativo de seguridad para garantizar el derecho a la manifestación, la libre circulación y el orden público.

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Reclaman garantías para fondos jubilatorios

La protesta nacional tiene como uno de sus principales motivos la preocupación de los gremios por la situación de los fondos de la Caja Fiscal, tras la caída de ueno bank. Los educadores exigen garantías para la restitución de los recursos jubilatorios que estaban depositados en la entidad financiera.

Durante la jornada, una comitiva de dirigentes gremiales tiene previsto reunirse con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien recibirá a los representantes del sector para escuchar sus reclamos, según confirmó el presidente de la FEP, Silvio Piris.

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Los gremios anunciaron que presentarán una propuesta de ley especial para garantizar la recuperación de los fondos afectados. Entre sus reclamos también figuran la devolución de unos US$ 60 millones de la Caja Fiscal y US$ 350 millones correspondientes al IPS, además de otros recursos comprometidos.

Otros reclamos del sector docente

La jornada de protesta también incluye pedidos relacionados con la situación laboral y salarial de los educadores. Entre ellos se encuentran un aumento salarial del 8%, la desvinculación de docentes que ya accedieron a la jubilación y una mayor inversión para el sector en el Presupuesto General de la Nación 2027.

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Gobernación suspende el almuerzo escolar

Por su parte, la Gobernación de San Pedro comunicó oficialmente la suspensión del servicio de almuerzo escolar del programa Hambre Cero durante este lunes.

La institución justificó la decisión señalando que busca resguardar los recursos públicos y evitar el desperdicio de alimentos, considerando la masiva adhesión de los docentes al paro y la ausencia de alumnos en los establecimientos educativos.

Los educadores de San Pedro permanecen atentos a las directivas que puedan surgir de sus organizaciones gremiales y al resultado de las negociaciones con el Gobierno. En principio, las actividades educativas y los servicios escolares se normalizarían desde el martes 10 de noviembre, sujetos a las decisiones que adopte el sector.