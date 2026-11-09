Docentes se movilizan en Misiones y exigen garantías para el presupuesto educativo 2027

Docentes agremiados a la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y a la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional (UNE-SN) se movilizaron en la plaza de la Ermita de San Juan Bautista, Misiones, para exigir garantías presupuestarias y mejores condiciones para la educación pública.

La manifestación se realizó en coincidencia con el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Entre los principales reclamos del sector figuran el aseguramiento de los fondos previsionales y jubilatorios, además de una inversión equivalente al 7% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública.

Los educadores también exigen que la gratuidad escolar sea efectiva y no dependa de los aportes económicos de las familias ni de los propios docentes, quienes, según denuncian, terminan cubriendo necesidades que corresponden al Estado.

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Valentín Benítez, delegado sindical de la UNE-SN, señaló que la movilización busca que las autoridades escuchen los reclamos del sector antes de definir los recursos destinados a la educación para el próximo año.

“Solicitamos los recursos necesarios para garantizar que la educación sea obligatoria y gratuita. Actualmente, esto no se cumple, porque los padres deben cubrir muchos gastos con sus propios recursos. Lo mismo ocurre con los docentes, quienes terminan solventando necesidades que el Estado debería garantizar”, expresó.

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Condiciones de la educación inclusiva

Otro de los reclamos apunta a la falta de condiciones adecuadas para garantizar una educación inclusiva. Benítez señaló que las instituciones educativas carecen de profesionales especializados, como psicólogos y psicopedagogos, además de infraestructura y recursos para atender a estudiantes con necesidades específicas de aprendizaje.

“En las escuelas no tenemos las condiciones para brindarles una buena atención, tampoco contamos con apoyo profesional, como psicólogos, psicopedagogos y otros especialistas que necesitamos. Además, nos falta infraestructura y los docentes de educación escolar básica no tenemos la capacitación suficiente para atender a estos chicos. La educación inclusiva no debe ser solamente incorporar al niño a la escuela, sino garantizarle la atención y el acompañamiento que necesita”, manifestó.

Jubilaciones demoradas por burocracia

Los sindicalistas también reclamaron la agilización de los trámites jubilatorios y la desvinculación de los educadores que ya cuentan con la resolución correspondiente.

Según Benítez, los procedimientos administrativos pueden prolongarse hasta dos años, situación que obliga a los docentes a continuar trabajando pese a haber cumplido los requisitos para acceder al beneficio.

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“Existe demasiada burocracia para la desvinculación. El trámite puede prolongarse hasta dos años. Uno ya cuenta con la resolución de jubilación, pero no puede retirarse. Por eso, exigimos que la jubilación sea automática”, sostuvo.

Preocupación por los recortes presupuestarios y los fondos jubilatorios

El delegado sindical manifestó además su preocupación ante la posibilidad de recortes presupuestarios que afecten los recursos destinados a la gratuidad escolar y la infraestructura educativa. Advirtió que una reducción de fondos agravaría las dificultades que enfrentan los docentes y las instituciones educativas.

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También cuestionó la acumulación de proyectos educativos que, según afirmó, no siempre cuentan con los recursos prometidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Indicó que, en numerosas ocasiones, los docentes y padres deben utilizar dinero de sus propios bolsillos para sostener esas iniciativas.

Finalmente, advirtió que la falta de respuestas a las reivindicaciones del sector podría complicar el inicio del año lectivo 2027. Por ello, los gremios insistieron en la necesidad de que sus planteamientos sean atendidos durante el tratamiento del presupuesto nacional.