Félix Sosa asume al frente de la ANDE y presenta plan para impulsar nuevas fuentes de energía

En conferencia de prensa realizada este lunes, el ingeniero Félix Sosa asumió nuevamente la presidencia de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tras ser restituido en el cargo por el presidente de la República, Pedro Alliana. Sosa, quien reemplaza a Miguel Báez Reyes luego de haber sido apartado de la institución en julio pasado por la administración anterior, agradeció la confianza otorgada por el jefe de Estado para retornar a la conducción del ente energético estatal.

Durante su presentación, el titular de la ANDE llevó tranquilidad a la población al confirmar que el Gobierno nacional no contempla la privatización de la empresa eléctrica ni prevé un aumento en las tarifas del servicio a corto plazo. Manifestó que la indicación expresa del presidente de la República es fortalecer a la ANDE como una institución estratégica para el desarrollo productivo e industrial del país.

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En ese sentido, remarcó el compromiso institucional con los usuarios: “La ANDE tiene un compromiso con la población paraguaya de satisfacer la demanda de energía eléctrica para el sector productivo y para toda la ciudadanía”, dijo.

Plan maestro hasta 2043 y la apuesta por la energía solar

Al detallar las prioridades de su gestión, el profesional explicó que el Paraguay avanza rápidamente en el uso de la energía disponible en las centrales binacionales, por lo que resulta urgente incorporar de forma oportuna nuevas fuentes de generación. Al respecto, destacó que la institución cuenta con un Plan Maestro de Obras en Generación bien definido con proyección hasta el año 2043 para orientar las inversiones de las próximas dos décadas.

El plan estratégico enfoca sus esfuerzos principalmente en el desarrollo de generación solar, la instalación de bancos de baterías y la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en ríos internos. En el marco de la Ley 7599/2025 de energías renovables no convencionales, el titular anunció que la prioridad absoluta para este año será concretar la primera licitación de 140 MW en el Chaco paraguayo, sumada a licitaciones anuales de al menos 500 MW a partir del próximo año. Además, se impulsará un proyecto fotovoltaico de 400 MW en la localidad de Valenzuela mediante la Ley 7452/2025 de modernización institucional.

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En relación con las fuentes binacionales, Sosa señaló que se mantendrá en agenda la posibilidad de ampliar la generación en Itaipú y Yacyretá, así como evaluar proyectos futuros de Itá Corá–Itatí aunque recordó que estas obras dependen de los acuerdos con los países vecinos.

Anexo C

Según el titular de la ANDE, la revisión del Anexo C de la Itaipú Binacional se consolida como la prioridad estratégica fundamental para el Gobierno Nacional y el sector eléctrico paraguayo. Con el propósito de definir el futuro energético del país, el presidente Pedro Alliana tiene previsto viajar este año a Brasilia para encabezar las negociaciones oficiales. Durante este encuentro se abordarán aspectos centrales como la determinación del nivel tarifario y la continuidad del acuerdo operativo, dos factores clave para la planificación y previsibilidad de la ANDE.

En paralelo, las autoridades reafirman su compromiso con el fortalecimiento institucional de la ANDE, subrayando su carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico de la nación.

La situación de los fondos de la ANDE en Ueno Bank

Otro de los temas centrales abordados durante la conferencia fue la situación de los recursos financieros de la ANDE depositados en el intervenido Ueno Bank.

Sosa detalló que la institución cuenta con 153.152 millones de guaraníes a la vista provenientes de fondos de Itaipú y recaudaciones por servicios, además de 21,03 millones de dólares a la vista del préstamo BID-Taiwán y una carta de crédito irrevocable por 46,91 millones de dólares emitida para proveedores internacionales de obras.

Frente a este escenario, la ANDE inició acciones inmediatas para mitigar posibles impactos negativos en la ejecución de la infraestructura eléctrica nacional. Además de las denuncias penales correspondientes impulsadas para recuperar los fondos, las autoridades mantendrán reuniones de trabajo con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a fin de garantizar el flujo financiero de las obras de transmisión y distribución en curso.

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“Estamos trabajando con todas las instituciones afines para buscar recuperar estos montos de todas las formas posibles”, afirmó el presidente de la ANDE con relación a los depósitos retenidos en la entidad bancaria.

Asimismo, enfatizó que las gestiones actuales apuntan a resolver el aspecto financiero “a los efectos de no interrumpir el proceso de ejecución de estas obras tan importantes para el sistema eléctrico”, dijo.

Postura firme en el caso Atom y revisión de contratos

Sosa también fue consultado sobre los motivos de su salida anterior de la ANDE, vinculados al desacuerdo con la empresa Atom. Explicó que en su momento conversó sobre la situación con Pedro Alliana, entonces vicepresidente, quien respaldó de forma categórica la posición de no firmar acuerdos que pudieran resultar perjudiciales para la empresa estatal o el patrimonio público.

Al respecto, el titular de la ANDE fue enfático al señalar que la firma en cuestión no cumplió con las condiciones contractuales establecidas con la entidad, por lo que descartó cualquier fundamento para eventuales reclamos o arbitrajes internacionales.

“Esa empresa Atom no tiene el mínimo motivo de reclamo a la ANDE, considerando que ellos fueron los que no cumplieron con la ANDE y no la ANDE con ellos“, aseveró.

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Finalmente, reiteró que la prioridad estará puesta en fortalecer las redes de transmisión y distribución para acompañar el crecimiento del consumo eléctrico en todo el país.