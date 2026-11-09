Ministerio de Salud brinda detalles sobre pagos a proveedores y transferencias a WELS S.A.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) emitió un comunicado para brindar precisiones respecto a las operaciones administrativas y financieras vinculadas a los pagos a la firma WELS S.A., ante las informaciones difundidas recientemente sobre dichas contrataciones.

Según detalló la cartera sanitaria, la empresa fue adjudicada en procedimientos licitatorios correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Actualmente, la prestación del servicio se enmarca en la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 108/2025 (ID Nº 474523, Contrato Nº 537/2025), que contempla la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos bioinfecciosos y farmacológicos, tanto sólidos como líquidos, por un monto contractual de 16.188.299.160 de guaraníes.

Respecto a las operaciones financieras concretadas el sábado 31 de octubre de 2026, el Ministerio aclaró que se ejecutaron en el marco del cierre administrativo, contable y presupuestario mensual, siguiendo los procedimientos y plazos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Esta normativa establece que el cierre de obligaciones debe efectuarse hasta las 23:59 del último día del mes, independientemente de si coincide con sábado, domingo o feriado.

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En esa jornada, se generaron 438 Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) para 156 proveedores por un valor aproximado de 144.563.622.416 de guaraníes, lo que representó el 40 % de las 1.088 solicitudes procesadas en todo el mes de octubre (que alcanzaron un total de G. 361.409.056.042 para 415 proveedores).

En el caso puntual de WELS S.A., las operaciones abarcaron tres STR por un monto total de 2.454.070.924 de guaraníes, cifra que equivale al 0,67 % del total obligado durante el mes.

Desde el MSPBS enfatizaron que la gestión administrativa responde a la obligación de garantizar la continuidad de un servicio sanitario clave. Una eventual interrupción en el tratamiento y disposición de residuos hospitalarios podría provocar la acumulación de materiales patológicos, riesgos de contaminación y serias afectaciones a la bioseguridad en los establecimientos de salud, comprometiendo al personal sanitario, a los pacientes y al medio ambiente.