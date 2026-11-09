Queda firme condena de Armando Rotela a 30 años de cárcel por caso Chacal

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes, dejó firme la sentencia que condenó a 21 años de cárcel más 9 años como medida de seguridad a Armando Javier Rotela Ayala, líder del clan Rotela.

La decisión del máximo tribunal se dio mediante Acuerdo y Sentencia N° 808, dictado este lunes 9 de noviembre de 2026, que declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por las abogadas Daniela Cuevas y María Fernanda Laino Guanes, en representación de los condenados Armando Javier Rotela y Carlos Damián Fernández.

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Dicho recurso fue interpuesto en contra del Acuerdo y Sentencia N° 9 de fecha 20 de abril del 2026, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado; que a su vez ratificó el fallo dictado en primera instancia el 7 de marzo de 2025, en el marco de caso Chacal, por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Inés Galarza (presidente), Pablino Barreto y Juan Dávalos.

Además de esta condena, actualmente Armando Rotela cumple en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada otra sentencia a 19 años de cárcel y 8 años de medida de seguridad, dictada en 2020; y otra de 8 años de prisión dictada en 2022. Según la resolución que unificó ambas penas, el encausado cumpliría esa condena el 23 de julio de 2038 y la medida de seguridad en julio del año 2046.

Defensa de Rotela no justificó supuestas violaciones

En el Acuerdo y Sentencia N° 808 la Sala Penal de la CSJ señala que la defensa de Armando Javier Rotela argumentó que el juicio oral duró seis meses y que esta situación le causó indefensión. Sin embargo, resalta el máximo tribunal, los representantes del encausado solo se quejan genéricamente del lapso de tiempo que duró el juzgamiento, pero no justifica por qué se vieron afectados los principios de inmediación y concentración, de manera tal que le causara un perjuicio.

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La defensa también fundamentó que el Tribunal de Apelaciones justificó la lectura tardía de la sentencia de mérito, sin embargo no explica las razones jurídicas por las que considera que la respuesta brindada por el Tribunal de Apelaciones es incorrecta, solo se limitó a transcribir parte de los argumentos expuestos en el fallo impugnado y cuestionó genéricamente, según resalta el máximo tribunal en su resolución.

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Además de Armando Rotela, en el caso Chacal también fueron condenados los demás integrantes del esquema de microtráfico y sicariato: Juan Javier Rodas Román, alias Pacholi, a 19 años de cárcel más 4 años de medidas de seguridad; Vicente Ignacio Chase Lauseker, alias Peko, a 18 años de cárcel más 4 años de medidas de seguridad y Carlos Damián Fernández González, a 14 años de prisión.

La lista de condenados continúa con el guardiacárcel Christian Mario Martínez Medina (13 años de prisión), Fredy Magdaleno Pérez Montiel (12 años de cárcel), Ronald Herminio Cantero Ibáñez (12 años) y Carmen Carolina Ortiz Figueredo a 10 años de pena privativa de libertad.

Operación Chacal desbarató esquema criminal

La denominada “operación Chacal” se inició en enero de 2021, con interceptaciones de comunicaciones telefónicas, previamente autorizadas, vía judicial. Los procedimientos fueron realizados por inteligencia del Departamento Antinarcóticos de la Policía, mediante el cual se obtuvo información relevante sobre las funciones y miembros del grupo criminal.

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Estos datos confirmaron que Rotela era el principal elemento de la logística del grupo criminal, y que, estando en prisión, seguía operando de forma continua en el tráfico y comercialización de sustancias, tanto dentro como fuera del penal.

De acuerdo con los alegatos finales de los fiscales Christian Ortiz y Luis Said, Rotela contaba con la colaboración de guardiacárceles o agentes penitenciarios, quienes facilitaban la introducción de sustancias y la posterior entrega de la droga a terceros en lugares coordinados anteriormente; también que los custodios colaboraban con la introducción al penal de armas de fuego y sus municiones a cambio de beneficios.

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Incluso, los guardiacárceles habrían recibido órdenes de Rotela para no registrar en los libros de novedades los datos de ciertas visitas que recibían él y los demás miembros de la estructura, según lo demostrado por la fiscalía.

Rotela y sus principales colaboradores

En el juicio oral el Ministerio Público probó que Vicente Chase Lauseker era uno de los principales intermediarios con los proveedores, quienes transportaban la sustancia en vehículos modificados para ocultarla, bajo la modalidad de “doble fondo”.

Por su parte el ahora condenado Juan Javier Rodas era el brazo derecho y persona de confianza de Armando Javier Rotela Ayala y, según lo probado por el Ministerio Público en el juicio oral, ambos llevaban a cabo el balance financiero.

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Además, Rodas era el encargado de verificar, controlar y confirmar la correcta distribución de la sustancia a otros proveedores de la zona.

Juan Rodas también tenía a su cargo la comercialización al menudeo de las sustancias, operando desde la zona conocida como San Felipe, dentro del barrio Ricardo Brugada, en colaboración con Carlos Damián Fernández, alias Tingui.