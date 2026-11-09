Subsecretario de Estado de Estados Unidos felicita a Alliana por asumir la Presidencia

Mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X, Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, felicitó a Pedro Alliana por asumir la Presidencia de la República tras la destitución de Santiago Peña a través de un juicio político por el caso Ueno Bank.

“Estamos comprometidos con nuestra sólida y duradera asociación bilateral con Paraguay que impulsa la seguridad y la prosperidad económica en todo nuestro hemisferio y felicitamos al presidente Alliana por asumir la presidencia”, escribió.

En el mismo posteo compartió un link de una publicación de la página oficial de la Secretaría de Estado en la que se menciona la conversación que mantuvieron Alliana y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ayer.

Rubio felicitó a Alliana por asumir la presidencia y reafirmar el compromiso de Estados Unidos con una alianza sólida y duradera con el pueblo paraguayo.

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Lo que dijo Alliana a Rubio

Pedro Alliana dijo este lunes que reafirmó durante la llamada telefónica con Rubio el compromiso del país de “seguir trabajando juntos”, e indicó que el funcionario le invitó a una “próxima reunión” de la que no dio más detalles.

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En un mensaje en sus redes sociales, Alliana aseguró haber conversado con Rubio “sobre las excelentes relaciones” entre ambos países. “Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, agregó en su mensaje.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que la llamada tuvo lugar este domingo. Paraguay estrechó sus lazos con la Casa Blanca durante la Administración de Peña, quien se sumó, por invitación del mandatario Donald Trump, a la coalición militar Escudo de las Américas, y asistió, en octubre de 2025, a la Cumbre de Paz en Sharm el Sheij (Egipto), donde se firmó un acuerdo para acabar con dos años de guerra en la Franja de Gaza.

También, de la mano de Peña Paraguay se convirtió en un fuerte aliado de Washington, en particular en asuntos de política exterior como el apoyo a Israel y a Taiwán, cuestionado por varios sectores de la sociedad por posicionarse en contra del paso de asistencia humanitaria en Gaza y recientemente contra el desbloqueo que mantiene Estados Unidos a Cuba.

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Alliana, quien se entrevistó personalmente con Rubio en agosto pasado en Washington, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense su invitación “para una próxima reunión y su disposición de seguir fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos”.

La destitución de Peña

La destitución de Santiago Peña se dio tras la intervención de sus exsocios Ueno Bank por parte del BCP tras un sumario en el que se constató una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Esto causó la paralización de más de 3.000.000 de cuentas y una crisis financiera sin precedentes.

Ueno Bank percibió US$ 850 millones de recursos estatales durante la Administración de Peña, quien tras ser destituido, fue imputado y detenido por presunta lesión de confianza, como instigador y por administración en provecho propio en calidad de autor dentro de la investigación por la caída de Ueno Bank.