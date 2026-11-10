Faltan 18 días para el novenario de la Virgen de Caacupé y preparan operativo sanitario

El director de la III Región Sanitaria, doctor Luis Gómez, informó que el Plan Operativo Caacupé 2026 contempla la habilitación de 26 puestos sanitarios, de los cuales siete serán fijos y 19 provisorios. Asimismo, se dispondrá de 19 ambulancias para garantizar la asistencia médica a los peregrinos y responder ante eventuales situaciones de emergencia.

El dispositivo contará con 830 trabajadores de salud, distribuidos entre 200 médicos, 450 enfermeras y obstetras, y 180 funcionarios administrativos y de apoyo. Además, más de 30 instituciones públicas, privadas y organismos de apoyo estarán articulados bajo un único punto de mando.

Durante la reunión interinstitucional realizada este martes, Gómez enfatizó que los preparativos también apuntan a mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la coordinación entre las instituciones, especialmente para agilizar la evacuación de pacientes durante los días de mayor concurrencia.

“Estamos trabajando para mejorar la asistencia y coordinar con otras instituciones la evacuación durante los días álgidos de la festividad”, expresó el director.

Tres etapas de cobertura

El operativo sanitario se desarrollará en tres etapas, de acuerdo con la cantidad de peregrinos y las necesidades de atención previstas para cada periodo.

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La cobertura verde se extenderá del 27 de noviembre al 15 de diciembre, durante los horarios de misa.

La cobertura amarilla se activará los días 28 y 29 de noviembre, con atención durante 12 horas diurnas.

En tanto, la cobertura roja, correspondiente a los días de mayor afluencia de fieles, se desarrollará del 4 al 8 de diciembre, con atención durante las 24 horas.

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Refuerzo de los servicios de salud

El Hospital Regional de Caacupé tendrá siete puestos sanitarios a su cargo, mientras que el IPS de Caacupé contará con dos.

Por su parte, los hospitales distritales de Tobatí, Arroyos y Esteros y Eusebio Ayala, además del Centro de Salud de Itacurubí, tendrán un puesto cada uno bajo sus respectivas unidades ejecutoras.

La meta establecida por las autoridades sanitarias es que el 100% de los puestos cuente con guardias médicas y de enfermería antes del 29 de noviembre.

Con la proximidad de la festividad mariana, el desafío será garantizar que los recursos previstos estén plenamente operativos para responder a la demanda de atención de los peregrinos, especialmente durante las jornadas de mayor concentración de fieles.

Novenario inicia el 28 de noviembre

El novenario se iniciará el 28 de noviembre y la fiesta central será el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María.

Cada año, los devotos de la Virgen de Caacupé comienzan a llegar en peregrinación desde finales de noviembre hasta finales de diciembre, aunque los días de mayor concentración de promeseros son desde el 28 de noviembre hasta el 8 de diciembre.

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