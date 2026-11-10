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Nacionales
10 de noviembre de 2026 - 22:03

Unión de Jubilados exige un “cambio total” en el IPS

Cecilia Rodríguez con chaqueta amarilla y José Jara Rojas con gafas, en reunión formal rodeados de documentos y computadoras.
Imagen ilustrativa: sesión del Consejo del IPS. Gentileza, IPS

El presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPy), Gustavo Canatta, apuntó que todas las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) deben ser cambiadas. También sostiene que la previsional ya no debe depender del Poder Ejecutivo.

Por ABC Color
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Tras toda la crisis desatada por el caso Ueno Bank y posterior juicio político al expresidente Santiago Peña, el presidente de la UNJPy, Gustavo Canatta, advirtió sobre la crítica situación financiera en la previsional.

Al respecto, mencionó que los saldos negativos en bonos colocados en entidades financieras pasaron de 345 a 516 millones de dólares, un monto “atrapado” en Ueno Bank.

Según Canatta, este escenario genera una profunda preocupación sobre si los fondos de reserva de la institución lograrán cubrir las pérdidas reales y garantizar el pago futuro de las pensiones.

Además, el dirigente reiteró que desde la organización venían alertando sobre el riesgo de este colapso, habiendo presentado demandas penales en marzo y reiterados pedidos de intervención a la Contraloría General que no habrían sido contestados.

Lea más: Millonarios fondos en riesgo: IPS formaliza denuncia penal contra Ueno Bank y BCP

“Cambio total” en IPS

Ante esta situación, el jubilado exigió un “cambio total” en el IPS, también junto a la salida inmediata de todos los miembros de su Consejo de Administración y otras autoridades. Entre unas de las personas que nombró que deberían salir de la previsional está Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS.

“Nosotros queremos el cambio total de la gente del IPS; todo el mundo afuera. Que se cambie la estructura; ya no debe depender del Ejecutivo porque se hace en cadena. ¿Qué pasa? El presidente nombra al superintendente, al directorio, a directores del IPS“, mencionó.

Como parte de su idea, aseguró que el esquema actual convierte al Estado en “juez y parte”, un caso que sería “una joda”, según su criterio.

También remarcó que una “institución tan grande no se puede manejar como una despensa de barrio” y para esto enfatizó que esto se requiere de una mayor independencia.

Lea más: Caso Ueno Bank: piden cárcel para la “rompepapeles” imputada

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