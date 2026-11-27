A través de sus redes sociales, la reconocida médica paraguaya —quien se desempeñó como miembro ad hoc del propio Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), para verificar carreras de Salud en Paraguay— calificó de “técnicamente improcedente” aprobar una oferta de grado en Medicina sin contar con la infraestructura estándar exigida para el ciclo básico.

En su descargo, señaló además que el actual sistema de regulación, que implica habilitar esta especialidad por fases, sin necesidad de garantizar las prácticas médicas desde el inicio de la oferta de grado, resulta “ineficaz para garantizar los estándares mínimos de calidad” y atenta directamente contra la inversión y expectativa legítima de los alumnos.

La habilitación por fases, que fue aprobada bajo la gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, como presidente del Cones, establece un proceso gradual para la apertura y funcionamiento de Medicina, según la resolución N° 2/26:

Apertura inicial: Permite que una universidad habilite la carrera y reciba estudiantes presentando los requisitos documentales, el proyecto académico y la infraestructura mínima para los primeros semestres.

Compromiso por etapas: La institución asume la obligación de construir y equipar progresivamente los espacios de mayor complejidad —como laboratorios especializados, morgue y campos de práctica clínica— antes de que los alumnos avancen hacia los ciclos superiores.

Verificación y sanciones: La facultad queda sujeta a fiscalizaciones periódicas del organismo; si en las inspecciones se constata el incumplimiento de las obras prometidas, el Cones puede disponer la clausura de la carrera.

El pronunciamiento de Ocampos surge tras la alerta instalada desde la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), donde el rector Pedro González, había advertido que la carrera de Ciencias Médicas correría riesgo de cerrarse el próximo año si el Consejo verifica la falta de morgue, laboratorios y salas de prácticas adecuadas, una crisis agravada por el incumplimiento de la Entidad Binacional Yacyretá.

La respuesta del rector de Misiones: obras pendientes y el contraste con las universidades privadas

En conversación con ABC, el rector de la Unamis explicó que la carrera de Medicina comenzó el 1 de julio y está cerrando su primer semestre con exámenes finales y prácticas en marcha, mientras que lo pendiente de obra es completar la sala de simulación —dejada para etapas posteriores porque se utilizará recién en un año o un año y medio— y modernizar la morgue existente en la ciudad de San Ignacio, donde funciona.

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Aclaró que cuentan con nuevos compromisos de respaldo económico, que se activaron recién tras el ruido público y la movilización local, con acercamientos de la Gobernación, la Municipalidad de San Ignacio y la propia entidad binacional. Estimó entre G. 5.000 millones y G. 6.000 millones el presupuesto necesario para terminar todo hacia finales del primer semestre del próximo año.

Sobre el debate planteado por la doctora Ocampos y el esquema por fases del Cones, el titular de la Unamis defendió el funcionamiento de las universidades públicas, que tienen cupos acotados de unos 40 a 50 ingresantes anuales en la carrera de Medicina.

“Las universidades públicas no están metidas en el problema de Medicina en Paraguay. Ahí el problema grave es con las privadas que están llenas de extranjeros y están ubicadas en las ciudades fronterizas”, agregó.

Habilitación de Medicina por fases: un trámite exprés y sin análisis, según exmiembro del Cones

El exmiembro del Cones e integrante de la comisión ad hoc para carreras de Medicina, Jorge García Riart, sostuvo que la propuesta de aprobación por fases tomó por sorpresa a varios consejeros porque no figuraba entre las mociones trabajadas en esa instancia, y consideró que se requería mayor tiempo de análisis antes de habilitar nuevas ofertas. La medida se aprobó el 17 de marzo de este año.

Asimismo, advirtió que la apertura de carreras de Medicina en universidades públicas —como los casos aprobados para las universidades nacionales de Pilar y de Misiones— debería responder a una política pública integral de Estado y a una equidad presupuestaria que, según sostuvo, hoy no existe.

“Las universidades públicas cada una pelean por un pucho, por un pedazo de un presupuesto global para las universidades públicas, donde la UNA se lleva la mayor parte porque es la más antigua, porque es la más tradicional y porque es la más grande. Entonces no hay equidad presupuestaria”, cuestionó García Riart.