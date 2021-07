Actitud contra disidentes no sorprende, afirma Rodríguez

El parlamentario dijo que la actitud de autoritarismo que lleva adelante el presidente de la República, Horacio Cartes, a nivel nacional; el gobernador de Misiones, Derlis Maidana (ANR), y Carlos Arrechea, candidato a gobernador por el movimiento de Honor Colorado, "y sus secuaces" en el departamento misionero, donde de manera permanente se está amenazando a todos los funcionarios públicos que piensan de manera distinta a ellos, o se intimida a estudiantes universitarios con sacarles las becas si es que no apoyan sus candidaturas, "es algo que ya no asombra, porque la actitud antidemocrática, soberbia, prepotente, arrogante se está viendo, pero también se debe valorar la postura, la valentía de quienes se ponen firmes, primeramente defendiendo sus derechos y, sobre todo, porque son ejemplificadores para muchos".

Además, dijo que situaciones que se presentaron con los desvinculados de Yacyretá Juan Roberto Espínola, Joel Oviedo y Arcidio Tolentino Aquino también las están sufriendo funcionarios de otras instituciones públicas de Misiones. “Muchos quizás se alegran, lo que no debería ser así, porque se está afectando familias. Hoy quizás no le alcanza a esa gente que está cubierta de privilegios, bebiendo las mieles que se les da, pero mañana les puede llegar este tipo de situaciones, y eso es algo que no debería pasar con nadie”.

Seguidamente, mencionó que esto de "perseguir malignamente" a los misioneros es instigado por el gobernador (Derlis Maidana), Michel Flores (intendente de Villa Florida), Wildo Almirón (apoderado del Partido Colorado y jefe administrativo de Yacyreta), "un sinvergüenza".

“Derlis es quien presiona a todos y, de esa forma, poder cubrir sus fechorías. Es algo lamentable, que una persona pobre y se volvió rica a costillas del Estado. Está dejando mucho que desear con su actitud”, expresó.