02 de octubre de 2015 - 06:10

Allanan sede de Facultad de Economía-UNA

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
El fiscal Aldo Cantero encabeza el allanamiento en sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades como nepotismo y cobro irregular de salarios.

La comitiva fiscal verifica la documentación interna del área de mantenimiento y servicios generales primeramente para luego indagar en otras dependencias, sin permitirse el acceso a la prensa, informó Gabriela González Escalada, periodista de ABC Color.

La intervención del Ministerio Público ocurre después de darse a conocer varios nombramientos del ahora exdecano Antonio Rodríguez quien dirigió la facultad por 16 años, en ese tiempo logró colocar como docentes a sus cinco hijos, un sobrino y un yerno, bajo el justificativo de que tenían excelentes calificaciones.

Posteriormente Rodríguez renunció al cargo y el decanato ahora recae en el Dr. Hugo Marcial Checo, nombrado en sesión extraordinaria por el Consejo Directivo.