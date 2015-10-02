Allanan sede de Facultad de Economía-UNA

La comitiva fiscal verifica la documentación interna del área de mantenimiento y servicios generales primeramente para luego indagar en otras dependencias, sin permitirse el acceso a la prensa, informó Gabriela González Escalada, periodista de ABC Color.

La intervención del Ministerio Público ocurre después de darse a conocer varios nombramientos del ahora exdecano Antonio Rodríguez quien dirigió la facultad por 16 años, en ese tiempo logró colocar como docentes a sus cinco hijos, un sobrino y un yerno, bajo el justificativo de que tenían excelentes calificaciones.

Posteriormente Rodríguez renunció al cargo y el decanato ahora recae en el Dr. Hugo Marcial Checo, nombrado en sesión extraordinaria por el Consejo Directivo.