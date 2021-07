Ante inacción del MOPC, comuna de Capiibary realizará bacheo de ruta

El camino se encuentra en deplorable estado por la falta de mantenimiento.El mencionado ramal tiene una extensión de 47 km y fue habilitado en el año 2006 en la presidencia de Nicanor Duarte Frutos. La obra había sido adjudicada a la empresa HEISECKE & CÍA por el valor de unos US$ 7 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Los responsables de la comuna indicaron que decidieron proceder de esta manera a raíz de la falta de respuesta por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Expresaron que legalmente le corresponde a esa institución el mantenimiento de las rutas nacionales pero como sus reclamos no fueron escuchados creyeron conveniente comenzar las primeras tareas de bacheo en la zona.



Es tremenda la peligrosidad que representan los profundos cráteres a lo largo de esta vía, que afecta principalmente a las comunidades de 8 de diciembre y 20 de julio de esta jurisdicción. Según versiones de los habitantes, en numerosas ocasiones han solicitado al MOPC la reparación de los peligrosos baches con el propósito de prevenir situaciones lamentables como vienen ocurriendo a consecuencia de este problema.



Enrique Godoy (ANR) intendente municipal local, lamentó que el Ministerio no pueda mantener en forma el trayecto, atendiendo que es el único camino que cuenta con pavimentación asfáltica para el traslado de los habitantes hacia otros puntos del país y del departamento.



Para la reparación de los hoyos se utilizará piedra triturada mezclada con arena y cemento hasta el relleno total de los agujeros que fueron causados por el tránsito de los vehículos que pasan por dicha arteria. Significó que mediante este trabajo pudieron constatar que la capa asfáltica en cuestión presenta innumerables déficit en su estructura, principalmente en la base que a simple vista se puede notar que le falta material de contención para aguantar el peso de los camiones.



"Ya estamos cansados de pedir a los funcionarios del MOPC que reparen nuestra ruta, cada vez que hablamos con ellos nos dicen que ya enviaron el pedido a la central, sin embargo, cada día se van produciendo más hoyos a lo largo del trayecto y no hay ninguna respuesta de esta gente", aseveró el jefe distrital.



Intentamos obtener alguna explicación al respecto por parte del encargado de la institución en la zona Antonio Peña, pero no pudimos ubicarlo en su oficina debido a que ya se había retirado del lugar.