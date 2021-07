Aprueban ejecución presupuestaria pese a irregularidades

La aprobación del documento se realizó en la sesión ordinaria del jueves ultimo, con la presencia de los 12 concejales municipales.

Los ediles que votaron a favor de la aprobación son; el presidente de la Junta Municipal, Antonio Barreto, Edgardo Villalba, William Aquino y Tomás Heyn, todos colorados. Además dieron su aprobación, Lucio Amarilla (PLRA) y Rolando Ferreira del (PDP). Por el rechazo votaron, Apolonia Rodríguez, Denis Dioff y Héctor Ayala (FG), Ramón Palacios, Jorge Duarte y Luis Vera de la (ANR). Al existir un empate el presidente con su voto doble obtuvo la aprobación de la ejecución presupuestaria.

Los concejales por el FG, Dennis Dioff, Apolonia Rodríguez, Héctor Ayala, señalan que entre las diferentes irregularidades detectadas se puede mencionar, la orden de pago de G. 25 millones a la Asociación de Ceramistas de Ayolas, pero no existe documento respaldatorio.

Igualmente manifestaron que unos G. 12 millones fueron entregados a la Comisión de Apoyo a la Educación, Cultura, Turismo y Deporte de Ayolas, que estaba integrado por el jefe comunal saliente Nelson Delvalle. Tampoco hay documento que avalen esta trasferencia.

El edil Dioff lamentó que sus pares quieran apañar los hechos de corrupción a tan poco tiempo de haber asumido un compromiso con la ciudadanía ayolense.

Por su parte Antonio Barreto, señaló que durante la sesión se presentaron dos dictámenes, una por la aprobación y otra por el rechazo, y que el dictamen donde se solicitada el rechazo era algo improvisado sin mucho sustento que fundamenten la solicitud del rechazo.

“La verdad es que la administración de Nelson (por el ex intendente), tiene muchas irregularidades de forma, pero no de fondo, porque se realizó los controles bancarios, no tiene defraudación fiscal, no tiene malversación de fondo, que debería existir para que se dé el rechazo de una ejecución presupuestaria”, expresó Barreto.