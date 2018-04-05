Aregüeños repudian actitud de intendente

"Acá tenemos todas las herramientas necesarias. El partido nos va a proveer. Si el partido no nos provee de todo, Horacio (Cartes) nos va a proveer. Si Horacio no nos puede proveer, nos van a ayudar los diputados, y si falta, yo estoy también para empeñar la Municipalidad”.

Esta fue la frase mencionada por el jefe comunal Humberto Denis Torres, colorado cartista, días atrás en un mitin político realizado en la ciudad. Aseguró que está dispuesto a arriesgar al ente municipal para favorecer la victoria de Mario Abdo Benítez en las próximas elecciones del 22 de abril.

El hecho, despertó la indignación de algunos pobladores de Areguá que decidieron manifestarse de forma pacífica en la tarde de este jueves frente a la sede municipal.

El joven Martin Cogliolo, coordinador general del grupo de manifestantes, señaló que están cansados de los improperios de Torres.

"Quiero recordarle a Humberto Denis Torres, que él es intendente de todos los aregueños y no sólo de un sector, los colorados. No puede decir ni de broma que está dispuesto a empeñar la Municipalidad para generar recursos económicos a favor de la campaña del candidato colorado Mario Abdo Benítez", señaló el poblador.

"Vivimos día a día las irregularidades de esta administración. Inauguraron un hospital que a los pocos días cayó el techo de cielo raso entre otras cosas. Sospechamos que el intendente está utilizando fondos municipales para solventar la campaña de Marito", indicó el manifestante.

En la ocasión, también frente a la Comuna, se encontraban aguardando "defensores" de Humberto Denis Torres, según fuentes. Los mismos colocaron pancartas por la estructura de la sede municipal, señalando "apoyo total" al jefe comunal y criticando al medio ABC Color por las publicaciones realizadas.

En un momento dado, intervino la fuerza policial debido a la eufórica defensa de los funcionarios municipales a favor de Torres.