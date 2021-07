Asaltan a un comerciante a punta de armas de fuego

Los mal vivientes se llevaron siete millones de guaraníes en efectivo y varios objetos personales de la victima.



El suceso ocurrió este domingo alrededor de las 09:45, en la compañía Oriental de San Estanislao, a unos doscientos metros de la ruta asfaltada sobre la ruta X Las Residentas.



La victima del caso fue individualizada como Carlos Mostafá Gallardo, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Gral. Aquino y estaba acompañada por Miguel Ángel Benítez (52) chofer, y Honoria Dettez de Benítez.



Los tres ocupantes iban en una camioneta marca Toyota, tipo Hilux, 4x4 D/C, color beigue, chapa Nº AYA-750 PY, propiedad del denunciante, guiado por Miguel Ángel Benítez, mientras que los asaltantes se movilizaban en un automóvil marca Toyota, modelo Carina, color blanco, chapa CAO-289 PY.



Los investigadores no descartan que el automóvil utilizado para perpetrar el asalto se trate de un vehículo robado.



Según la denuncia, al alcanzar el lugar indicado, uno de los ocupantes efectuó varios disparos contra el neumático de la camioneta en la que viajaba Mostafá, pero el rodado no detuvo la marcha, los marginales efectuaron otros disparos, pero esta vez con armas de grueso calibre, presumiblemente escopeta.



En ese instante la camioneta aminoró la marcha y fue alcanzado por los ocupantes del automóvil, quienes bajaron y golpearon en la cabeza al conductor, con una pistola, exigiendo la entrega del dinero que llevaba la victima.



Inmediatamente las tres personas fueron dominadas por los malvivientes que a punta de pistolas y escopetas se apoderaron del dinero y otros objetos personales pertenecientes al comerciante.



Los demás acompañantes se salvaron del robo ya que no disponían de dinero.



Tras el hecho, los asaltantes se apoderaron de la llave del vehículo y se dieron a la fuga. Posteriormente el automóvil utilizado por los marginales fue abandonado a unos tres mil metros del sitio donde se produjo el asalto.



Hasta el momento los investigadores no tienen pistas de los asaltantes. La investigación está a cargo de efectivos de la comisaría octava y la fiscal Rosa Talavera.