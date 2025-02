Torres Kirmser: “No creo que él tenga influencia”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, destacó que duda que Gregorio “Papo” Morales tenga hoy protección, pues ya se encuentra imputado y compareciendo ante la Justicia. “No creo que tenga influencia, pero lo que venga va a demostrar”, consideró con respecto al exministro Miguel Bajac.

Indicó que es fácil prometer “favores” en el marco judicial, pero es un “problema difícil de adivinar. No sé si (Papo) tiene o no tiene protección, a mí no me consta. Si la tuviera, no estaría imputado”, señaló en contacto con ABC Cardinal.

Lea más: Los que “protegían” a Papo

Por otra parte, recordó que debe dejar el cargo en el mes de abril, cuando cumpla los 75 años de edad. Al respecto, recordó que seis de los ocho ministros pueden ser presidentes y solo están excluidos los integrantes del Consejo de Superintendencia.

Además, Kirmser también fue consultado sobre el posible intento de blanqueo a la "niñera de oro" de Víctor Bogado y dijo que el tema de la doble remuneración de los funcionarios públicos “es un caso que se está discutiendo”. Por ello, evitó emitir opinión alguna al respecto.

Lea más: Abren camino a posible blanqueo de Víctor Bogado y su “niñera de oro”