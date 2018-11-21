CDE: habría intervención

El dictamen se daría el próximo viernes 23 de noviembre, día en que se realizará la última reunión de esta comisión. Se presentarían dos dictámenes: uno en favor de la intervención y otro en contra. Estas resoluciones se llevarían a la sesión plenaria de Diputados para su análisis. Como mínimo, se necesitan 41 votos para aprobar la intervención en la sesión del martes 27 de noviembre.

Según expresó el diputado Antonio Buzarquis, hay discrepancia sobre algunos puntos de la denuncia hecha contra la administración de Sandra McLeod, pero finalmente el dictamen dispondría la intervención, con 5 votos a favor y 4 en contra. “Hay confrontaciones jurídicas en la interpretación de la aplicación de la ley”, mencionó el diputado. “En CDE se montó un esquema jurídico-político para blindar la administración y evitar cualquier tipo de auditoría o control de parte de la ciudadanía y las instituciones del Estado”, aseveró.

Lea más: La mayoría pide intervenir CDE

En otro punto, señaló que la intervención no es un castigo, sino una oportunidad para auditar una gestión y determinar si una administración es transparente o no. Luego, si amerita, vendrá el pedido de destitución.

Por su parte, el diputado Tito Ibarrola, del Partido Hagamos, afirmó que el voto de su bancada será por la intervención del municipio esteño. Explicó que durante la reunión de la comisión cada integrante pudo emitir su opinión sobre los puntos de las denuncia y resaltó que el análisis es complicado, ya que existe mucha información que no se puede juzgar en tan poco tiempo. “Amerita un control minucioso de toda esa documentación y corroborar en un proceso de auditoría y control”, manifestó y agregó que está en favor de la intervención para poder revisar bien los documentación y así llegar a una valoración objetiva de lo que esta arroje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: McLeod expone su "edén"

Sobre el mismo tema, el diputado Juan Carlos Osorio comparó el caso de CDE con la película sobre el histórico trasatlántico "Titanic", alegando que uno ya sabe el resultado. "Yo creo que la ciudadanía necesita saber mucho más sobre la situación de esta localidad. Lo más sano sería que se intervenga y que ahí salga libre Sandra y su administración, si es que tienen razón", manifestó. Destacó que él confía en el criterio de los miembros de la comisión que analiza el pedido de intervención y que tiene la seguridad de que estos harán un buen trabajo.