Gobernación de Boquerón habla de inversión “sin precedentes” en salud en su informe de gestión

“Veníamos golpeados de la pandemia y este año tuvimos que recuperarnos (...) Nos enfocamos en dos áreas: la inversión en el sistema de salud y la reactivación económica para la generación de ingresos”, dijo Medina.

Mencionó que el sistema de salud público en Boquerón, específicamente en el Hospital Materno Infantil de Villa Choferes del Chaco, posee un quirófano nuevo, un bloque para internación con cinco salas nuevas y 15 camas más, una morgue de acuerdo a las especificaciones del MSPBS, un depósito de residuos patológicos y un comedor nuevo.

Medina habló también de la inversión en equipamiento por más de G. 3.600 millones y compra de medicamentos e insumos laboratoriales por G. 500 millones, además de nuevas ambulancias por más de G. 1.500 millones. “El uso de las ambulancias en el departamento es fundamental, por las grandes distancias que tenemos con los centros especializados de atención”, subrayó.

También se refirió a la inversión de más de G. 2.500 millones en la planta de oxígeno, a modo de que el departamento pueda reabastecerse de ese vital insumo que fue sumamente escaso en la época en la que se dispararon los casos de COVID-19 en el Chaco, que dejó un saldo hasta ahora de 70 personas fallecidas en la región. En el informe agregaron que todas las mejoras ya fueron inauguradas y están al servicio de la ciudadanía.

En cuanto a los gastos bajo el rótulo de “reactivación económica”, hechos también de los fondos de emergencia otorgados por el Estado que ascendieron a US$ 2 millones, Darío Medina mencionó que invirtieron en obras viales, usando G 7.000 millones para la pavimentación de calles en el nuevo distrito de Boquerón, Loma Plata y Filadelfia para facilitar el tránsito de la población.

En cuanto a educación, se habló de varias inversiones como construcciones y reparaciones en la modalidad plurianual por montos de hasta G. 8.300 millones y que la merienda escolar alcanzó, según la Gobernación, a más de once mil alumnos e incluso varios niños y adolescentes recibieron almuerzo y cena, pero lo concreto es que este beneficio no alcanzó en realidad a todos, ya que mientras unos recibían más de una ración por día, otros alumnos del departamento no fueron asistidos durante el año.

Otras inversiones fueron en el Plan Agrícola, con la entrega de G. 734 millones en semillas y de más de 20 mil kilos de víveres a comunidades nativas.