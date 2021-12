Oficina de trabajo en Boquerón cierra el año con menos denuncias laborales de pueblos originarios

La Directora de Trabajo de Pueblos Originarios Erundina Machune (quien es también de la etnia guaraní) manifestó que fueron recepcionadas hasta la fecha (enero – diciembre) 305 casos puntuales, de los cuales 80 fueron liquidaciones, 20 terminaron en audiencias, 32 fueron incomparecencia entre el trabajador y el empleador y seis casos no solucionados que se derivaron a otras instancias. El asesoramiento vía telefónica y atención en la oficina ubicada en la Gobernación de Boquerón también fue constante durante el año.

Machune también destacó que el Ministerio de Trabajo a través de su Dirección realizó 24 talleres de capacitación dirigidos a trabajadores y trabajadoras indígenas como así también a empleadores con temas como Derechos Laboral, labor acompañada por la Organización del Pueblo Guaraní y el apoyo de Paraguay Okakuaa, proyecto que finalizó recientemente.

Referentes de algunas organizaciones indígenas también se mostraron conformes con la asistencia dada por la oficina de trabajo, Orlando Gómez, desde el Pueblo Guaraní mencionó que pese a que las cifras no son como en años anteriores igualmente hay varios casos de injusticia en el ámbito laboral, pero muchas veces no son denunciados debido a que por la situación económica, no pueden acercarse hasta Filadelfia.